Lisenin güvenlik görevlisi, iki çocuğu istismardan tutuklandı

Samsun'da 16 ve 17 yaşındaki iki öğrenciye okulun spor salonunda istismarda bulunduğu öne sürülen lisenin özel güvenlik görevlisi Yıldıray Z. (42), tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, istismar Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde geçen cuma günü yaşandı. Bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Yıldıray Z., iddiaya göre, ragbi sporuyla ilgilenen iki öğrenciyi antrenman öncesi soyunma odasında istismar etti. Eve giden çocuklardan 16 yaşında olan yaşadıklarını babası H.Y.'ye anlattı. Kızıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden H.Y., güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, şüpheli Yıldıray Z.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde iddiaları kabul etmeyen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (HABER MERKEZİ)