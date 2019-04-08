Sarıkamış'ta 6'sı çocuk 9 kişi cıvadan zehirlendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaşanan zehirlenme vakalarının nedeninin cıva olduğu belirlendi.

6’sı çocuk, 9 hastanın tedaviye alındığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bugün aynı köyden 6 çocuk daha getirildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, tedavileri devam eden 15 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaklaşık 3 ay önce çocuklar buldukları kutu içerisindeki maddeyle oynadıktan sonra rahatsızlandı. Halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve şiddetli ateş rahatsızlığı bulunan çocuklar, Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerden sonuç alınamayınca, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Alınan kan ve idrar örnekleri sonucu bir ailenin rahatsızlanmasına neden olan maddenin cıva olduğu belirlendi. Doktorlar, köyde çocuklarla temas eden arkadaşlarının da hastaneye getirilmesini istedi. Bunun üzerine Mescitli köyünden 6 çocuk daha hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

CIVADAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Çayır ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. (Erzurum/DHA)