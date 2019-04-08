08 Nisan 2019 16:27
Son Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2019 19:00

Erdoğan-Putin görüşmesinde öncelikli gündem S-400

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısında bir araya geldi.

GÜNCELLENDİ
Erdoğan-Putin görüşmesinde öncelikli gündem S-400

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısında bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde Erdoğan açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz” dedi.

    ERDOĞAN: RUSYA'DA BİN 300 YATIRIMCIMIZ BULUNUYOR

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını ve TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, “Bu yıl sonu itibarıyla da TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İş adamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu anda Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor” dedi.

    Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

    Erdoğan ile Putin 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı öncesi de ikili görüşme gerçekleştirmişti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan ve Putin, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    PUTİN: ÖNCELİĞİMİZ S-400 SEVKIYATI

    “Ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik işbirliğini güçlendirmek için görevler var önümüzde” diyen Putin, “Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı anlaşmasının gerçekleştirip tamamlanması, ikili ilişkilerdeki önceliğimiz. Türkiye ile gündemimizde, bu ülkeye başka modern Rusya yapımı askeri ürünler sevk etme projelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

    Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de gerilimin düşürülmesi için büyük çaba sarfettiğini iddia eden Putin, “Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık. Ticari ilişkilerimizin gelişmesi, bu alanda var olan bazı kısıtlamaların kaldırılmasını sağlayabilir. Ticaretini yaptığımız ürünlerin çeşitleri artırılabilir. Akkuyu nükleer güç projesinin inşaatına ek finansman kaynaklarının çekilmesi planlanıyor. Türkiye'de bunu yapabilecek yatırımcılar var” dedi.

    ERDOĞAN: RUS FİRMALARA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ

    Moskova'da iş insanları ile biraraya gelen Erdoğan ve Putin burada da açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rusya'nın Türkiye'de 10 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu söylerek "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus firmalarına her türlü kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Mavi Akım, Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Sanrali başta olmak üzere tüm yardımlar stratejik ve uzun vadelidir" diye devam etti.

    BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

    Putin ile Erdoğan, bu yıl içinde üçüncü defa bir araya geldi. İki lider Moskova'da Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısına başkanlık etti.

    Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı ile Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında. Suriye'deki gelişmelerin de Moskova'daki görüşmelerde masaya yatırılması bekleniyordu. (DIŞ HABERLER)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    SONRAKİ HABER

    Mansur Yavaş, belediyedeki tüm alım satım işlerini durdurdu
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Sandık, mücadele ve birlik sorunu

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Seçim sonrası

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir kez daha Venezuela üzerine

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 2

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'in evrimi: En kolektiften en 'tek adam'a
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi
    ABD ve İran arasında 'terör listesi' restleşmesi

    ABD ve İran karşılıklı olarak resmi orduları terör örgütü listesine eklediklerini duyurdu.

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi
    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mülteci karşıtı talimat verdi

    Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan “Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin” talimatı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan-Putin görüşmesinde öncelikli gündem S-400
    Erdoğan-Putin görüşmesinde öncelikli gündem S-400

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısında bir araya geldi.

    Meksika bir emek devriminin kıyısında mı?
    Meksika bir emek devriminin kıyısında mı?

    Meksika’nın Matamoros kentindeki işçi grevleri kısmen sürüyor. On binlerce işçi taleplerini kabul ettirdi.

    Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı
    Muhalefet partileri iktidara seçim sonuçlarını tanıma çağrısı yaptı

    Muhalefet partileri İstanbul’da yeniden sayımın meşru olmadığını, asıl usulsüzlüğün sonuçların iktidar tarafından hazmedilememesi olduğunu vurguladı.

    "İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"
    "İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"

    Türkiye Etki Araştırmaları Merkezinin seçim sonrası Ankara ve İstanbul’da yaptığı araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 70’i seçim tekrarı istemiyor.

    "YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"
    "YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"

    İstanbul'da AKP'nin itirazları sebebiyle bir türlü sonuca ulaşmayan oy sayımını ve mazbata tartışmalarını Şirinevler'de yurttaşlara sorduk.

    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda
    İsmail Afacan'ın ilk şiir kitabı "Adımlar sağanak" raflarda
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta: Perde Rize-Beşiktaş maçıyla kapanıyor
    Süper Lig'de 27'nci hafta: Perde Rize-Beşiktaş maçıyla kapanıyor
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    DEÜ’de bir akademisyen: Tacize uğramamak için okula gelmeyenler var
    DEÜ’de bir akademisyen: Tacize uğramamak için okula gelmeyenler var

    Dokuz Eylül Üniversitesindeki taciz iddialarıyla ilgili konuşan bir akademisyen, bazı öğrencilerin tacize uğramamak için okula gelmediğini söyledi.

    EMEP: Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı tescil edilmelidir
    EMEP: Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı tescil edilmelidir

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, İstanbul seçimlerinde halkın iradesinin gasbına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

    İzmir Valiliği AKP’li patron için Zeytin Kanunu yok sayıyor
    İzmir Valiliği AKP’li patron için Zeytin Kanunu yok sayıyor

    İzmir Valiliği, daha önce zeytinlikler nedeniyle iptal edilen JES kuyusuna ilişkin ÇED kararı için AKP’li şirkete yeniden sondaj izni verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı
    Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer düzenlenen törenlerle mazbatalarını aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    GÜNCELLENDİ
    Atatürk Havalimanı işçi çıkaracak, devlet TAV'a tazminat ödeyecek
    Atatürk Havalimanı işçi çıkaracak, devlet TAV'a tazminat ödeyecek

    Devlet, yaklaşık 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyuran Atatürk Havalimanı'nın terminal işletmecisi TAV'a tazminat ödeyecek.

    Barış imzacısı Erkin Başer'in yargılanmasında yetkisizlik kararı
    Barış imzacısı Erkin Başer'in yargılanmasında yetkisizlik kararı

    İzmir'de barış imzacısı akademisyen Erkin Başer'in yargılamasını yapmaktan çekinen yerel mahkeme, dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

    GÜNCELLENDİ
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 21 kişi gözaltına alındı
    ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir dahil 21 kişi gözaltına alındı

    Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir dahil 21 kişi 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti
    YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti

    Cumhur İttifakı'nın 538 farkla önde gözüktüğü ve 2 bin 449 geçersiz oyun olduğu Muş’ta, HDP'nin oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

    Ankara Üniversitesi öğrencileri: Sessizlik içinde boğulmayacağız
    Ankara Üniversitesi öğrencileri: Sessizlik içinde boğulmayacağız

    Yanında çalışan hekime cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklanan öğretim üyesi Hasan B., öğrencileri tarafından protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Manastırı çöktü!
    Bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Manastırı çöktü!

    Elazığ’ın Şahinkaya köyü sınırları içinde bulunan tarihi Surp Kevork Manastırı, koruma çalışmaları yapılmadığı için çöktü.

    Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul'un cenazesine ulaşıldı
    Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul'un cenazesine ulaşıldı

    10 ay hapis yattıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken boğulan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul’un cenazesine ulaşıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan seçime ilişkin konuştu, dolar/TL 5,71'e fırladı (8 Nisan 2019)
    Erdoğan seçime ilişkin konuştu, dolar/TL 5,71'e fırladı (8 Nisan 2019)

    Cuma günü 5,57'ye gerileyen dolar/TL günün ilk saatlerinde 5,63'ten el değiştirdi. Kur, Erdoğan'ın seçim açıklamaları sonrası ise 5,71'e fırladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı
    Kılıçdaroğlu ve Akşener'den YSK'ye tarafsızlık çağrısı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ziyareti sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ortak açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama
    Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki seçimlerin "Bütünüyle usulsüz olduğunu" iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    AKP, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını istedi
    AKP, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını istedi

    AKP, İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması, Büyükçekmece'de iptal edilmesi için YSK'ye başvuruda bulundu.