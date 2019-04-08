Erdoğan-Putin görüşmesinde öncelikli gündem S-400

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısında bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz” dedi.

ERDOĞAN: RUSYA'DA BİN 300 YATIRIMCIMIZ BULUNUYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atıldığını ve TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, “Bu yıl sonu itibarıyla da TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İş adamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu anda Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor” dedi.

Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

Erdoğan ile Putin 8. Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı öncesi de ikili görüşme gerçekleştirmişti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan ve Putin, görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

PUTİN: ÖNCELİĞİMİZ S-400 SEVKIYATI

“Ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik işbirliğini güçlendirmek için görevler var önümüzde” diyen Putin, “Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı anlaşmasının gerçekleştirip tamamlanması, ikili ilişkilerdeki önceliğimiz. Türkiye ile gündemimizde, bu ülkeye başka modern Rusya yapımı askeri ürünler sevk etme projelerimiz de var" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de gerilimin düşürülmesi için büyük çaba sarfettiğini iddia eden Putin, “Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık. Ticari ilişkilerimizin gelişmesi, bu alanda var olan bazı kısıtlamaların kaldırılmasını sağlayabilir. Ticaretini yaptığımız ürünlerin çeşitleri artırılabilir. Akkuyu nükleer güç projesinin inşaatına ek finansman kaynaklarının çekilmesi planlanıyor. Türkiye'de bunu yapabilecek yatırımcılar var” dedi.

ERDOĞAN: RUS FİRMALARA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ

Moskova'da iş insanları ile biraraya gelen Erdoğan ve Putin burada da açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rusya'nın Türkiye'de 10 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu söylerek "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus firmalarına her türlü kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Mavi Akım, Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Sanrali başta olmak üzere tüm yardımlar stratejik ve uzun vadelidir" diye devam etti.

BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Putin ile Erdoğan, bu yıl içinde üçüncü defa bir araya geldi. İki lider Moskova'da Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısına başkanlık etti.

Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı ile Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında. Suriye'deki gelişmelerin de Moskova'daki görüşmelerde masaya yatırılması bekleniyordu. (DIŞ HABERLER)