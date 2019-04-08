08 Nisan 2019 16:40

Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı

Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yiğit Kerim Arslan, ikinci şiir kitabı "Kirpik Bilgisi"ni okurları için imzaladı.

Lise öğrencisi Yiğit Kerim Arslan ikinci şiir kitabını imzaladı

Fotoğraf: Evrensel

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    Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yiğit Kerim Arslan, ikinci şiir kitabı "Kirpik Bilgisi"ni Zonguldak Atatürk Kültür Merkezinde okurlarına imzaladı. Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından düzenlenen söyleşi ve imza etkinliğine Yiğit Kerim Arslan’ın okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

    ZOKEV Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Karahasanoğlu’nun yönettiği söyleşide, Yiğit Kerim Arslan bir şiir kitabını tanıtmanın zorluğundan söz ederek, “Roman, deneme gibi türleri kolay bir şekilde anlatmak daha kolayken şiiri anlatmak, şiirin izleğini anlatmak zordur.” dedi. Kitabın kapağında yer alan Sartre ve Albert Camus’den hareketle Varoluşçuluk akımından söz eden Arslan, “Divan ve halk şiirinden etkilendim, günümüze yaklaştıkça Nâzım Hikmet’ten, Ece Ayhan’dan da. Ne var ki bu isimlerin bir devamı, gelenekçisi değilim. Varoluşçuluk, absürdizm, tasavvuf beni çok etkiledi.” dedi.  

    "SİSTEMİN DIŞINDA KALMAK, ÇEMBERİN DIŞINDA KALMAKTIR"

    Daha çok divan şiirindeki "Kirpik" mazmunu üzerinden ilerleyen söyleşide toplumsal konulara da değinen Arslan, “Şiir yazarken ‘Çemberin dışında kalmak’ adı verdiğim yöntemi kullandım. Sistem bizi çemberin dışına itiyor. Ya da kendimiz onunla uyum sağlayamıyoruz. Her gün okuldayız, okulun dışındayız aslında. Çünkü okulda birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızı bile rakip yapıyor bize bu sistem. Sistemin dışında kalmak, çemberin dışında kalmaktır. Çünkü birçok şair çemberin dışında kaldı. Birçoğu bürokrat çocuğuydu, sürekli şehir değiştirdiler. Kimisi sürgün edildi, hapis yattı. Bu durum bugün de devam ediyor: Kemal Varol, bir şair, ihraç edilmişti. Gökhan Taner Günsan da öyle. Şiirin samimi ve güçlü olması için bir şeylerden feda etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ‘bir şey ortaya koyuyorken, veriyorken acımıyorsa vermiş sayılmazsın’ derler. Ben de kendi isteğimle çok paradan ve kusursuz bir gelecekten kıstım. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Herkesle herkes olmanın, kusursuz bir insan, para içinde yüzen bir insan olmanın şairin duruşunu zedeleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca herkesle herkes olmak, bir suça ortak olmaktır bence.” ifadelerini kullandı.

    "HAKİKAT GİBİ KONULAR ÜZERİNE ÇOK DÜŞÜNDÜM"

    Şiirin yazıldıktan sonra şairden bağımsızlaştığını söyleyen Arslan, “Benim şiirlerim anlatan değil susan şiirlerdir. Bu yüzden birçok şeyi okuyucuya bıraktım. Okuyucuyu kucaklayan değil de okuyucunun onu kucaklamasını bekleyen bir şiirim var. Konuşma diliyle şiir dilinin bir farkı olduğunun bilinciyle şiir yazdım. Bu yüzden birine anlatır gibi değil, bir yerde yalnız başına, beynindeki tüm düşünceleri bir çıplaklıkla dışa döken şiirler olduğunu düşünüyorum bunların. Şiir sokakta, evet ama sokak dediğimiz şey artık kalmadı. Sokaklar çarşılara dönüştü. Bugün merkezdeki sokaklarla küçük bir mahalledeki sokakların bir farkı kalmadı. Artık oralarda paranız yoksa var olamazsınız. Çemberin dışında kalmak, üçüncü şahıs olmak biraz da bu. Sartre, Dostoyevski ve Camus beni çok etkilemiştir. Anlam aramak, hakikat gibi konular üzerine çok düşündüm. Buradayız, ama neden?” şeklinde konuştu.

    "DÜŞÜK NOTLAR ALINCA ŞİİR YAZABİLİYORUM"

    Kendisine şiir yazdıran nedenlerden birisinin de okul yaşantısı olduğunu söyleyen Arslan, “Okulda düşük notlar alınca şiir yazabiliyorum. Örneğin kimya sınavından 11 alınca şiir yazmıştım. Annemin okuduğu kitaplarla ve dinlediği şarkılarla şiire ilgi duymaya başladım. Ahmet Kaya ve Selda Bağcan’ı çok dinlerdi. O şarkıların yorumlarına bakar, araştırma yapardım. Özellikle Ahmet Kaya’nın çoğu şarkısının şiirlerden bestelendiğini gördüm. Sonra okuduğum Sabahattin Ali, Nâzım Hikmet, Ahmed Arif gibi şairlerin katkılarını söyleyebilirim. Bazı öğretmenlerimin ufuk açıcı desteklemeleri de şiire yoğunlaşmamda etkili olmuştur.” dedi.

    Üniversitede edebiyat okumayı düşündüğünü söyleyen Arslan, “Elbette şatafatlı bir gelecek beklemiyorum; buna imkânım yok. Gelecekte şiirimi daha yukarılara taşımayı umuyorum. Beş on sene sonra kendini tekrar etmeyen, popülariteye oynamayan bir şair olmayı umuyorum. Biliyorum ki şairlik bir duruştur, bunu bozmayacağım.” dedi. 

    YİĞİT KERİM ARSLAN KİMDİR?

    2003 yılında Zonguldak’ta doğan Arslan, şu an lise öğrencisi. Şiirleri Yeni e, Şiiri Özlüyorum, Bireylik başta olmak üzere birçok dergide yayınlandı. İlk kitabı "Yeni Moskova" 2017 Aralık ayında Düşülke Yayınları’ndan çıktı. (Zonguldak/EVRENSEL)

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