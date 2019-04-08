"İstanbulluların yüzde 70’i seçim istemiyor"

Türkiye Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası İstanbul ve Ankara’da seçmenin nabzını tuttu. 3-5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan çalışmaya göre İstanbul seçmeninin yüzde 70’i seçim tekrarı istemiyor.

TEAM Kurucu Ortağı Mehmet Ali Çalışkan ve Ulaş Tol araştırma sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çalışkan, Haziran 2018 seçimlerinde Cumhur ve Millet ittifakları arasındaki 9 puanlık farkın 31 Mart’ta kapanmış olduğuna dikkat çekerek İstanbul’da AKP’de yüzde 11, MHP’den yüzde 20 oranında fire olduğunu kaydetti.

İstanbul’da seçimlerde hile olmuş olabileceğini düşünenlerin yüzde 35’te kaldığını söyleyen Çalışkan, bu oranın AKP’ye oy veren seçmenlerde yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti. Çalışkan, “İstanbul seçmeni seçim tekrarı istemiyor. Seçim tekrarı istemeyenlerin oranı yüzde 70’lere yaklaşıyor. Ayrıca seçim yenilenirse her iki şehirde de sonucun değişmeyeceği görülüyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre İmamoğlu farkı yüzde 1’e çıkarırken, Yavaş koruyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

İmamoğlu: YSK'ye sesleniyorum, tarihi bir sorumluluğunuz var

Mazbataların geciktirildiği Mardin'de iki genel müdür ataması yapıldı

Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı