09 Nisan 2019 04:56

İyilikle kalın...

Esenyalı’da lise öğrencileri ‘iyilikle’ dolu 6 hafta geçirdi. Organize İşler ekibi bu 6 haftayı yazdıkları mektupta anlattı.

İyilikle kalın...

Fotoğraf: Delwin Steven Campbell/Flickr

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    Ceren GÖKTAŞLAR
    Esenyalı-İstanbul

    Tuzla Belediyesinin düzenlediği 3. Genç Gönüller Ligi kapsamında oluşturduğumuz “Organize İşler” grubu ile birlikte büyük işlere imza attık.

    İlk hafta görevimiz sokak hayvanlarının beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını sağlamaktı. İşe öncelikle bilgilerimizi tazeleyerek başladık. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinde sokak hayvanlarının haklarıyla ilgili bilgilendirme paneli yaptık, esnaf ve halktan yardım alarak sokak hayvanlarını besledik.

    2. hafta ise görevimiz yardıma muhtaç ailelere yardım etmekti. Okulumuz Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir yardımlaşma konseri düzenledik. Sattığımız konser biletlerinin geliriyle Esenyalı Mahallesinde yaşayan, durumu kötü bir ailemize erzak alışverişi yaptık. Kardeş aile projemizle durumu iyi olan bir ailenin yardımını, durumu kötü bir ailenin çocukları için kullandık. Birlikte Aslanpark’taki akvaryuma gittik. Mont ve bot gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Birlikte yemek yedik. Onlarla duygu dolu, eğlenceli bir gün geçirdik.

    3. hafta görevimiz cemevi, cami vb. ibadethaneleri temizleme, yararına çalışma ve özel çocukları ziyaret etmeydi. Esenyalı Seyit Seyfi Cemevindeki gençlik odasının duvarlarını boyadık, halıları temizledik, kütüphanesini düzenledik, temizlik yaptık ve yepyeni bir oda oluşturduk. Aydınlı Yıldız Camisi’nin halılarını süpürdük. İçmeler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocuklarımıza ziyarette bulunduk. Görevliler ve öğretmenleri eşliğinde “abur cubur partisi” düzenledik. Evet-hayır yarışması yaptık ve birlikte şarkılar söyledik. Her çocuk özeldir!

    4. hafta görevimiz fidan dikme, çevre temizliğine katkı sağlama, ekolojik dengeyi koruma ve geri dönüşüme katkı sunmaktı. Bunun için de Büyükada’nın yolunu tuttuk. Ellerimizde pankartlar ve çöp poşetleriyle yürüyerek halkın dikkatini çekmeye çalıştık, bağıra bağıra çöp topladık, insanlara projemizi anlattık. Evliya Çelebi Ortaokulu öğrencileri ile okulun bahçe düzenlemesini yaptık, fidanlar ektik. Ayakkabı kutularından atık pil ve plastik kutuları oluşturduk, bunları duraklara ve ağaçlara astık.

    5. hafta ise görevimiz yetimhane, köy okulu, hapishane gibi kurumlara yardım sağlamaktı. Topselvi Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukları Tuzla Haraptar1984 desteği ile kahvaltıya götürdük. Onlarla geçirdiğimiz zamanın mutluluğu yazarak anlatılamaz. Gerekli izinleri aldıktan sonra Sakarya Hendek Açık Kadın Ceza İnfaz Kurumuna ziyarette bulunduk. İzin kapsamında içeri verebileceğimiz, bebek bezi, hijyenik ped gibi ihtiyaç maddelerini mahkumlara ulaştırdık. Yaklaşık 60 çocuğun kaldığı bu cezaevini ziyaret etmek, mahkum kadın ve çocuklarla tanışmak, onlarla konuşmak hepimizi çok duygulandırdı. Farklı insanlarla tanışmak, onlara mutluluk getirdiği gibi bize de mutluluk kattı. Hep kapalı ortamda olduklarını ve oradaki çocukların bizler gibi dışarı çıkamadığı düşüncesi bizi çok üzdü. Her insanın parmak izinin farklı olduğu gibi hayat hikayesinin de farklı olduğunun farkına vardığımız bir gün geçirdik.

    Tostos Oyunevinin düzenlediği “köy okulları yardım projesi” için yardım kampanyası başlattık, topladığımız kıyafet ve kitapları buraya gönderdik, malzemeler köy okullarına gitmek için yola çıktı bile.

    6. hafta ise yaşlılarımızı, aile büyüklerimizi, şehitlerimizi anma ve onore etme görevimiz vardı. Organize İşler ekibi olarak Çanakkale’ye giderek şehitlerimizi mezarlarında andık. Aile büyüklerimizin mezarlarına ziyarette bulunduk. 2017 yılında kaybettiğimiz yakın arkadaşımız Helin Palandöken’in mezarını ziyaret ettik. Ercan Kesal’ın daveti ile Çukur setine konuk olduk. Dizi oyuncularıyla görüşüp projelerimizi anlattık, Çukur dizisi oyuncularına ve kamera arkası çalışanlarına da bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

    Bu yarışmanın bize kattığı en güzel şey manevi değerler, vicdan ve insanlık duygusu oldu. Bu duyguları hissetmemizi sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyilikle kalın.

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