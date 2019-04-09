09 Nisan 2019 04:48

Hüseyin Cebe’yi 12. yıl dönümünde anarken

Emekli Öğretmen Orhan Kaya, 12 yıl önce öldürülen meslektaşı Hüseyin Cebe'yi yazdı.

Hüseyin Cebe’yi 12. yıl dönümünde anarken

Fotoğraf: Evrensel

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    Orhan KAYA
    Emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni/Darıca

    Eğitim Sen Gebze Şubesine  emekli olmam nedeniyle arada sırada uğrar oldum. Uzun süre başkanlık yaptığım sendikamı özlemiyor değilim. Evde otururken gözüm takvime ilişti ve 2 Nisan tarihini görünce Hüseyin aklıma geldi. Hemen sendika çalışanı arkadaşımı aradım anma programı olduğunu öğrendim. Programa katılmam gerektiğini düşündüm. Tam bu sırada şube yönetiminden Eylem arkadaş aradı peşinden de Kocaeli’den Hasret arkadaş aradı ‘Haberin var mı?’ diye. Akşam buluşuruz dedik. Benim katılmamın önemi Hüseyin arkadaş katledildiği dönem sendika başkanı olmamdı. Her anmada da konuşma yapıyordum, Hüseyin ile yakındık aynı zamanda. Sendikaya vardığımda Nermin arkadaş, bir öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi. Hüseyin’in anmasında eğitim emekçisine yapılan bu saldırı da kınandı. Şube Başkanı Oğur Aydın, “Yürüyüş ve tören olacak, biz de katılacağız” açıklamasını yapınca ben de katılacağımı söyledim, öyle de yaptım.

    Yürüyüşün yapılacağı eski adıyla Uğur Mumcu Parkı, şimdiki adıyla Eşref Bitlis Parkı’na vardığımda katılımın 10 bine yakın olduğunu, 2 kilometre kadar yolun trafiğe kapatıldığını, okulların tatil edildiğini gördüm. Kocaeli Valisi ve milli eğitim yetkilileri, tüm sendikaların yöneticileri, öğrenci ve velilerin katılımıyla saldırının kınanması, öldürülen öğretmene sahip çıkılması güzeldi. Ayrıca Gebze Atatürk Anadolu Lisesinin isminin değiştirilip Şehit Necmeddin Kuyucu Lisesi yapılması, öğretmenin yaşatılması için daha da anlamlıydı, olması gereken de buydu.

    Bunları görüp yaşarken, 12 yıl önce Necmettin Kuyucu ile aynı gün kaybettiğimiz Hüseyin’in cenaze töreni aklıma geldi. Okullar tatil edilmemişti. Katledildiği okuldan cemevine kadar yürüyüş düzenlemiştik, sonrasında bu yürüyüş hakkında soruşturma açıldı. Bize dava açıldı, hatta dönemin il milli eğitim müdürü de vardı yargılananlar içinde. Hüseyin arkadaşın adı çalışmış olduğu okullardan birine ya da yeni yapılan okullardan birine verilemez miydi? Bu kadar ayrımcılık niye? 2007 ile 2019 arasında ne değişti? Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü, bu durumu değerlendirmeli ve geç de olsa okullardan birine arkadaşımızın adı verilmelidir. Eğitim şehidi Hüseyin Cebe’yi unutmamak ve unutturmamak adına ismi bir okula verildiğinde ailesi başta olmak üzere meslektaşları ve arkadaşları, öğrencileri mutlu olacaktır. Tüm eğitim şehitlerini ve 2 Nisan’da şehit edilen Hüseyin ile Necmeddin arkadaşları saygı ile anıyorum. Işıklar içinde yatsınlar.

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