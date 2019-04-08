"YSK’nin bu saçmalığa dur demesi gerekiyor"

Eylem NAZLIER

İstanbul

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AKP’nin seçim sonuçlarına itirazda bulunması sebebiyle mazbatasını henüz alamadı. AKP’nin itirazı üzerine geçersiz oylar sayılmaya devam ediliyor. Burada umduğunu bulamayan AKP, yaptığı itirazları bir üst aşamaya taşıdı. AKP, İstanbul’un 38 ilçesinde oyların tamamının yeniden sayılması, Büyükçekmece’de ise seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Şirinevler Meydanı’nda görüştüğümüz yurttaşlar, mazbatanın bir an önce verilmesi gerektiğini söyleyerek "YSK’nin bu saçmalığa artık dur demesi" gerektiğini vurguladılar.

"HUKUKA UYGUN BİR SÜREÇ İŞLEMEDİĞİ AŞİKAR"

"Kazanmanın sevincini bile yaşayamadık" diyen Ayla Göktürk, “Oy verdiğimiz aday kazandı fakat biz hâlâ kazanıp kazanmadığını korku ile bekliyoruz. Süreç neden bu kadar yavaş ilerliyor, sonunda ne planlıyorlar, hepsi soru işareti. Senaryolar üretip duruyoruz gidişat ile ilgili. Hukuka uygun bir süreç işlemediği aşikar. Açıkçası ‘Kazandı ama vermiyoruz mazbatayı’ demelerini bile bekliyoruz. Umarım bu süreç hukuka, demokrasiye uygun biter ve bizde gönül rahatlılığı ile arkamıza yaslanabiliriz” dedi.

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"HALKIN YSK’YE GÜVENİ KALMAYACAK"

Fotoğraf: Evrensel

Başka bir yurttaş, “Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerekiyordu ama ben tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden oyumu Ekrem İmamoğlu’ya verdim. Ekonomik kriz de etkiledi. Poşeti paralı yaparsan, zamlarla halkın belini bükersen halk seni sandığa gömer. İmamoğlu kazandı, mazbatasının bir an önce verilmesi gerekiyor yoksa halkın YSK’ye güveni kalmayacak. Bir an önce YSK’nin bu saçmalığa artık dur demesi gerekiyor” dedi.

"YOLSUZLUKLARI, USULSÜZLÜKLERİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Erkan Bozay adlı yurttaş ise şunları söyledi: AKP sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda demokrasinin gereklerini hatırlıyor. Oyların çalınmasından korkup sandık başlarında bekleyen kişileri ‘hırsızlıkla’ suçlayıp bir belediye temizliği organizasyonu için zaman kazanmaya çalışıyor. Bugüne kadar yapılan yolsuzlukları, usulsüzlükleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Halk dilenecek durumdayken ceplerini dolduranların topuk seslerini duymaya başladık.

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"BÖYLE YAPACAKLARSA SEÇİM YAPMASINLAR!"

Tanzim kuyruğundan çıkan bir teyze ile sohbet etmeye çalışıyoruz. Seçim sonuçlarını konuşmak istemediğini söyleyen Teyze, “Ben böyle bir seçim görmedim. İnsanlar istemiyor sizi. Eğer böyle yapacaklarsa seçim yapmasınlar. Halkı tanımıyor, halkın seçimine saygı duymuyorlar. Oyu biz verdik, İmamoğlu da kazandı. Koltuk sevdası yüzünden vatandaşı mağdur ediyorlar. Artık yeter, vatandaşın işsizliği, yoksulluğu konuşulsun. Buna çözüm üretilsin” diyor.