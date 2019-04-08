Sakarya’da Özbek tarım işçisi, traktörün altında kalarak öldü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, tarım işçiliği yapan Özbekistanlı 36 yaşındaki Mamatkulov Keldiyor sulama kanalına düşen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Pamukova Cedidiye Mahallesi’nde, Özbekistanlı Mamatkulov Keldiyor, tarlada çalıştığı traktörle geri dönmek istedi. Ancak hakimiyetini kaybettiği traktör sulama kanalına düştü. Keldiyor, ters dönen traktörün altında kaldı.

Sakarya Pamukova'da tarım işçisi sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün iş makinesi ile kaldırılmasıyla ulaşılabilen Mamatkulov Keldiyor’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir hafta önce tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Keldiyor’un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma soruşturma başlattı. (Sakarya/DHA)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre mart ayında 11’i göçmen olmak üzere 108 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti.