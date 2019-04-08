Uzaklaştırma kararına rağmen katliam: Eşi ve yakınlarını öldürdü

Adana’da boşanma aşamasındaki eşi Ayla Ö’nün kaldığı ailesinin evine giden Mehmet Ö, katliam yaptı. Eşi Ayla Ö’nün başvurusu sonrası hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen Mehmet Ö, yanında getirdiği silahla eşini, kayın biraderi İzzet Bahri İ’yi ve baldızı Reyhan İ’yi öldürdü, kayınvalidesi Hacer İ’yi ise yaraladı.

Mehmet Ö. ile geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki Ayla Ö., bir süre önce annesi Hacer İ’nin evine yerleşti. Mehmet Ö., uzaklaştırma kararına rağmen eşi Ayla İ.’nin de yaşadığı kayınvalidesinin evine geldi. Konuşma bahanesiyle eve giren Mehmet Ö., silahıyla eşine ve ailesine kurşun yağdırdı. Saldırıda Ayla Ö., kardeşi İzzet Bahri İ., ve kız kardeşi Reyhan İ. hayatını kaybederken annesi Hacer İ. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ö. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan Mehmet Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. (Adana/DHA)