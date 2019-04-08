İzmir Valiliği AKP’li patron için Zeytin Kanunu yok sayıyor

Metehan UD

İzmir

Zeytin Kanunu’nu hiçe sayan İzmir Valiliği, AKP’li patronun şirketine jeotermal sondaj izni verdi. Kuyular, zeytinliklere 50, evlere de 20 metre uzaklıkta. İzin verilen şirketin önceki ÇED kararı da zeytinliklere gerekçe gösterilerek mahkeme kararı ile iptal edilmişti.

İzmir Valiliği bir jeotermal kaynak amaçlı sondaj çalışması için daha onay verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün sitesinde yapılan duyuruya göre Menemen Yahşelli köyü sınırları içerisinde kalan 360 parsel için sunulan proje tanıtım dosyası ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi doğrultusunda uygun bulundu ve çevresel etki değerlendirme sürecinden muaf tutuldu.

2 adet jeotermal kaynak araması yapılacak alan, Çevre Düzeni Planına göre “Kentsel Gelişme Alanı” içerisinde kalıyor ve sondaj alanına 20-25 metre uzaklıkta evler bulunuyor. Tesisin 300 metre uzaklığında 3 tane lise bulunuyor. Tesisten 97 desibellik bir ses yayılacak. Bu rakam, uluslararası standartlara göre işitme sistemine zarar veren 85 desibelin üstünde. Endüstriyel alanlarda ise sınır 70.

ZEYTİNLİKLERE 50 METRE

ÇED dosyasında ruhsat sahasının 50 metre uzaklığında zeytinliklerin olduğu bilgisi veriliyor. Projede ayrıca zeytinliklere zarar verilmeyeceği de taahhüt ediliyor. Proje başvurusunda bulunan Adem Petrol ise, Karabağlar Uzundere köyü içerisinde jeotermal kaynak aramaya çalışmış ancak hem köylülerin direnişi hem de mahkeme kararı ile alandan çıkarılmıştı. Mahkeme, ÇED kararının 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’un 20. maddesine aykırı olduğunu vurgulamıştı. Bu karara rağmen İzmir Valiliği bir kez daha izin verdi.

PATRON AKP’Lİ ESKİ YÖNETİCİ

Adem Petrol’ün Sahibi Ercan Turan bir dönem AKP İzmir İl Yöneticiliği yaptı ve 2015 seçimlerinde de milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulundu. AKP döneminde servetini büyüten isimler arasında olan Turan, Azerbaycan’dan çıkarılan petrolün satışını yapıyor.