Şule Çet için adalet İstanbul komisyonu buluşması gerçekleşti

Şule Çet’in 15 Mayıs günü görülecek mahkemesi için oluşturulan Şule Çet Adalet Komisyonlarından İstanbul Komisyonu buluşması gerçekleşti.

Dava sürecinde İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Çanakkale ve birçok şehirde toplu afiş, sticker, bildiri çalışması ve Şule Çet tişörtleri ile merkezi yürüyüşler yapılacağı, özsavunma atölyelerinin gerçekleşeceğinin altı çizildi. 15 Mayıs’taki duruşmaya farklı illerden kitlesel katılım sağlanıp mahkemeye kadınlar ile gidilmesine karar verildi.

Buluşmada “Bizi bir araya getiren Şule Çet ve diğer katledilen kadınlar için adalet arayışımızdır” diyen Nazlı Yöyler, Şule Çet davasındaki adaletsizliklere karşı bir şeyler yapmak ve adalet talebini yükseltme ihtiyacıyla yan yana geldiklerini söyledi.

Bu adaletsizliğe karşı bir araya gelmelerinin bir gücü de açığa çıkardığını belirten Yöyler “Şule’nin mahkemesi 15 Mayıs’ta ve biliyoruz ki bu mahkemeye Adalet Komisyonlarının kitlesel katılımı mahkeme sürecini tamamen değiştirecektir. Bizim o gün mahkeme önünde, sokaklarda Şule Çet için adalet çığlığımız Şule’ye ulaşacaktır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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