Kazak kadına şiddet uygulayan polis cezasız kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kazak Ronakhan Arıpova’yı, copla vurup yere düşürdükten sonra tekmeleyerek şiddet uygulayan Polis Memuru İ.K, "tahrik" ve "iyi hal" indirimleri yapılarak 740 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun bu cezasını da erteledi. Meslektaşının şiddet uyguladığı anları izleyen Polis Memuru İ.U. ise beraat etti. Arıpova’nın Avukatı Halime Şenli, başka bir dava nedeniyle katılamadığı duruşmada karar verildiğini belirterek, “740 lira para cezasına hüküm verilmiş. Çok düşük bir ceza. Tümüyle hukuka aykırı bir ceza. Dosyayı temyiz ettik" dedi.

"BİZ İŞKENCE SUÇU DEDİK AMA"

Davaya müdahil olan Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu üyesi avukatlarından Halime Şenli, “Şiddet uygulayan, copla kadını döven, saçlarından sürükleyerek çeken polis memuru tutuklandı. Dava ‘Kasten yaralama’ suçundan açıldı. Biz olayın ‘işkence suçu’ olduğunu, polisin kadına işkence ettiğini söyledik ama mahkeme kabul etmedi” dedi.

Şiddet gören kadının akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin raporu olduğunu belirten Av. Şenli, “Kendisini savunamayacak kişiye karşı polisin işkence suçu söz konusu. Çok daha ağır bir ceza alması gerekirken, avukatların yokluğunda paldır küldür böyle bir ceza veriliyor” diye tepki göstererek dosyayı temyiz ettiklerini söyledi. (Antalya/DHA)

Kadının polisin şiddetine maruz kaldığı anlara ait görüntünün ekran alıntısı | Fotoğraf: DHA

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