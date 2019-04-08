Akıncı Üssü davası ertelendi

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Eski Kursiyer Teğmen Kübra Arpaguş, son savunmasında da önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi. Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olarak eğitim gördüğü 15 Temmuz’da WhatsApp grubundan gelen emir üzerine birliğe gittiğini belirten Arpaguş, terör saldırısı olduğundan şüphelendiğini söyledi. Arpaguş, daha sonra diğer kursiyerlerle yerini dahi bilmediği Akıncı Üssüne götürüldüklerini ifade ederek, ilerleyen saatlerde kandırıldıklarını anladığını savundu. Daha sonra savunma yapması beklenen sanıklar ise mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların hazırlamasında mütalaanın tebliğinden itibaren geçen süreyi dikkate alarak, sanık ve müdafilerinin süre taleplerinin reddine karar verdi. Ayrıca, sırası gelen sanıkların yarından itibaren savunma yapmamaları durumunda “Beyanda bulunmaktan vazgeçmiş” sayılacaklarını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

26 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti aralarında Eski Albay Ümit Bak ve Eski Binbaşı Mehmet Ali Çelik’in de bulunduğu 26 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (Ankara/AA)

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