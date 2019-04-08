Barış imzacısı Erkin Başer'in yargılanmasında yetkisizlik kararı

Metehan UD

İzmir

İzmir'deki yerel ağır ceza mahkemesi, önüne gelen dosyada barış imzacısı akademisyenin yargılamasını yapmaktan çekinerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” metnine imza attıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile haklarında dava açan akademisyenlerin duruşmaları görülmeye devam ediliyor. İstanbul'daki mahkemelerin yetkisizlik kararı verdiği akademisyenlerden Erkin Başer'in ikinci duruşması bugün görüldü. "Terör örgütü propagandası" yapma iddiasıyla yargılanan Erkin Başer'in duruşmasına, imzacı akademisyenler ile Eğitim Sen yöneticileri katıldı.

İzmir Adliyesi 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk söz savcıya verildi. Savcı, bildirinin yayınlanma merkezinin İstanbul olduğunu belirterek, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinin yetkili olduğunu ifade etti ve dosyanın İstanbul'a geri gönderilmesini istedi.

Ardından söz alan Erkin Başer'in avukatı ise Ayşegül Karpuz da, savcının yetkisizlik talebine katılmadıklarını belirterek metnin İzmir'de imzalandığını ve yetkili mahkemelerin İzmir olduğunu dile getirdi. İstanbul'daki yargılamaların tek tek olduğunu ve atılı suçun bireyselleştirildiğini de ekleyen Karpuz adil yargılanma ilkesi ve delillerin rahatlıkla toplanması için İzmir'de görüşülmeye devam edilmesini istedi. Karpuz "Suçun İstanbul'da oluştuğu şeklinde yorum sadece yargılamanın otoriteler tarafından tek bir seyirde yürütülmesi için verilmiş bir mütalaa olduğunu düşünüyoruz" dedi. Karpuz, iddianamenin Anayasa'ya aykırı olduğunu da belirterek beraat talebinde de bulundu.

YARGITAY "İSTANBUL YETKİLİ" DİYOR

Mahkeme heyeti yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi talebiyle Yargıtay 5. Ağır Ceza Dairesine gönderdi. Ceza dairesi, hangi mahkemenin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı o mahkemeye gönderecek. Daha önce İzmir'den Yargıtaya'a gönderilen bir dosyada yetkili mahkemenin İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin olduğu kararı verilmişti. 19. Ağır Cezanın kararına karşı 20. Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edilecek.

"YARGILAMADA İHLAL OLUŞMUŞTUR"

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Ayşegül Karpuz, mahkemenin kararını değerlendirdi. Barış imzacısı akademisyenlerin davasında çelişkili bir karara daha imza atıldığını ifade eden Karpuz "İstanbul'daki yetkili mahkeme dosyaların birleştirilmesi yönündeki talebimizi kabul etmediği gibi bugün İzmir'deki mahkemede yargılama talebimizi kabul etmedi. Biz tek tek yargılama yapılacaksa, imzacı akademisyenin bulunduğu ilde duruşmaların görülmesini istiyoruz İstanbul'daki mahkemelerin ne yazik ki ne karar verdiğini çok iyi biliyoruz. İhtisası rey durumu çoktan oluşmuştur. Bu yüzden doğal hakim ve adil yargılanma ilkesi açısından bir ihlal durumu bu yargılamalarda devam etmektedir. Biz, barış akademisyenlerinin yanında durmaya devam edeceğiz, hukuki mücadelemiz sürecek" dedi.

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