Aydın’da Evrensel ile dayanışma konseri düzenlendi

Aydın’da 7 Nisan Pazar akşamı Evrensel Gazetesi ile dayanışma konseri düzenlendi. Etkinlik, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Hidayet Sayın Salonunda gerçekleşti. Abdal Haluk Tolga İlhan ve Grup Yel Değirmeni’nin sahne aldığı geceye, sendika üyesi olduğu için işten atılan Sibaş Gıda işçileri, silikozis hastalığına yakalanıp işten atılan Çine’den maden işçileri ve çok sayıda Evrensel okuru destek verdi.

Etkinlik açılışında konuşan Elif Sırthan; “Evrensel gazetesi kurulduğu günden bugüne, kuruluş amacı olan emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, ayrımcılığa uğrayanların, gençlerin sesi olma iddiasını, dayanışma ruhundan aldığı güç ile sürdürmektedir. Ezen, ezilen çelişkisinin her geçen gün derinleştiği bir dünyada tarafsızlık iddiasında bulunmak, güçlüden taraf olma anlamı taşır” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 1’LİK AYRICALIKLI SINIFA KARŞI YOKSUL ÇOĞUNLUKTAN TARAF”

Evrensel gazetesinin tarafsız olmadığını söyleyen Sırthan şöyle devam etti: Evrensel gazetesi, sendikal hakkını kullanmak istediği için işten atılan Flormar işçilerinden taraftır. Aydın Söke’de bulunan Sibaş Gıda fabrikasından yine sendikal hak ve özgürlükleri gasbedilerek işten atılan Sibaş işçilerinden taraftır. Çine’de ölüm ocaklarında silikozis hastalığına yakalanan ve yakalandığı hastalık yüzünden işten atılan maden işçilerinden taraftır. Yasaların geri işletilmesi ile emeklilik hakları elinden alınan ve yıllardır mücadele eden, bu mücadele sürecinde iktidar ve medyası tarafından görmezden gelinen veya türlü hakaretlere maruz kalan emeklilikte yaşa takılanlardan taraftır. Şirketlerin kâr hırsı yüzünden yaşam alanları talan edilen, JES’lere karşı mücadele yürüten zeytin ve incir üreticisi köylülerden taraftır. Kısaca Evrensel dünyadaki gelir dağılımının yüzde 99’unu elinde bulunduran, yüzde 1’lik ayrıcalıklı nüfusa karşı ürettiğinin karşılığını alamayan yoksul çoğunluktan taraftır.

EVRENSEL GAZETESİNE ABONELİK ÇAĞRISI

Fotoğraf: Evrensel

“Evrensel Muhabiri Metin Göktepe’yi katlederek gerçeğin sesini kısabileceğini düşünen özgürlük düşmanları bugün binlerce Metin’i karşılarında bulmuşlardır. Metin Göktepe gazeteciliği tüm baskı ve zorbalıklara karşı direnerek yaşamını sürdürmektedir. Dayanışmadan aldığı güçle iktidara karşı direnen Evrensel, milyonlarca liralık para cezaları ile ekonomik, muhabirlerine verilen hapis cezaları ile siyasal baskılara rağmen boyun eğmiyor” diye konuşan Elif Sırthan, salonda bulunan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek dayanışmadan aldığı güçle baskı ve zorluklara karşı direnen Evrensel gazetesine abone olma çağrısı yaptı.

Konser öncesinde konuşma yapan Çine’den Maden İşçisi Burhan Özdemir ise 200’den fazla işçinin silikozis hastalığına yakalandığını belirterek; “Bu dayanışma etkinliğine 7-8 arkadaşımız daha katılacaktı fakat işveren baskısından dolayı katılamadılar. Bizim sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Sağ olsun Evrensel gazetesi sayesinde derdimizi anlatabildik. Evrensel gazetesine teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Çevre Derneği (AYÇEP) ve Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP) yönetiminden Ahmet Uslu ise; “Madende çalışan birçok arkadaşımız silikozis hastalığına yakalandı. Şu an bir işçi kardeşimiz Nazilli’de yoğun bakımda. Evrensel gazetesi sesimizi duyurmaya çalışıyor. Siz de gittiğiniz yerlerde maden işçilerinin bu sıkıntısını anlatın” dedi.

"EVRENSEL İLE MÜCADELE SÜRECİNDE TANIŞTIK"

Fotoğraf: Evrensel

Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan Sibaş Gıda İşçisi Meral Yıldız, “Bizler Sibaş işçileri olarak Evrensel gazetesi ile çok geç tanıştık. Daha doğrusu haklarımızla bile öyle. 2018 ocak ayında kesişti yollarımız. Kötü çalışma koşulları ve düşük ücrete karşı Tekgıda-İş sendikasına üye olunca patron çıkışımızı verdi. 80 arkadaşımız sırf anayasal hakkını kullandığı için işinden oldu” dedi. Bu mücadele sürecinde Evrensel ile tanıştıklarını dile getiren Yıldız, “Evrensel okuyarak her gün yeni bir şey öğreniyorduk. Çünkü gerek köşe yazıları olsun, gerek diğer işçilerin yazdıkları olsun değindiği konular çok etkili. Bir işçinin kendi hayatından bir şeyler bulabileceği bir gazete. Evrensel gazetesine işçinin ve emekçinin sesi olduğu için teşekkür ederim. Yaşasın işçilerin mücadele birliği” diye konuştu. (Aydın/EVRENSEL)