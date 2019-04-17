17 Nisan 2019 23:40
Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2019 23:45

ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir için ev hapsi kararı verildi

"FETÖ" soruşturmasında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir "elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme" şartıyla serbest bırakıldı.

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ÖSYM'nin Eski Başkanı Ali Demir için ev hapsi kararı verildi

Fotoğraf: Erçin Top/AA

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    "FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "silahlı terör örgütüne" üyelik suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir'e "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ"nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    Mahkeme, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla şüpheli Demir'i bıraktı.     

    Aynı soruşturma kapsamında Demir ile birlikte gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye getirilen 7 şüphelinden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bunun üzerine Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer şüpheliler ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı.

    34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Ankara, İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

    Operasyonda gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 24'ü Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ÖSYM'de bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti.

    Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yöneticileri tarafından arandıkları tespit edilmişti.

    2010 KPSS VE 2011 YGS SKANDALLARI

    Ali Demir'in adı daha önce 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddiaları ve 2011 YGS soru kitapçığında şifre olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

    2010 KPSS soru kitapçıkları dahil, diğer sınavlarla ilgili evrakları imha etmekle suçlanan ve gözaltına alınan Demir, ifadesinde "Bu soruları sınavdan önce çalıp haksız menfaat elde eden, örgütüyle paylaşan kim ise onlardan ben de şikâyetçiyim" demişti.

    ERDOĞAN, ALİ DEMİR'İ NASIL SAVUNMUŞTU?

    2011'de YGS'de şifreli kopya skandalı sonrası Türkiye genelinde on binlerce öğrenci sokaklara dökülerek Ali Demir'i protesto etmiş ve Demir'in Gülen Cemaati'yle bağlantısına dikkat çekmişti.

    Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın bu tepkilere verdiği farklı zamanlardaki yanıtlar şöyle olmuştu: 

    "ÖSYM Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan ben tatmin oldum. Şu anda da zaten Danıştay'ın verdiği karar da ortada. Bu arada bir şey çok açık, net belli herhalde birilerinin tezgahı bozuluyor ki bu işten çok rahatsızlar..."

    "Gençlerimiz, kendilerini istismar edenleri, iddiaları fırsatçılığa çevirenleri de lütfen çok iyi görsünler, tanısınlar. Taksim'de bin kişiyi, iki bin kişiyi yürütmek, iki bin genci yürütmek problem değil. Onlar YGS sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken, biz de kalkarız onların karşısına 5 bin, 10 bin tane genci koyarız. Ama biz bu ülkede gerilimden yana değiliz. Bırakın kurumlar işini yapsın. Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hiç kimsenin asla ve asla hakkı yenemez. Buna müsaade etmeyiz." (HABER MERKEZİ)

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