Bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Manastırı çöktü!

Orhan KURUL

Diyarbakır

Etrafı tel örgülerle çevrilerek yıllardır bakımsızlığa terk edilen tarihi Surp Kevork Ermeni Manastırı yağışların etkisiyle çöktü. Elazığ'ın Şahinkaya köyü sınırları içinde bulunan manastır, 6. yüzyılda inşa edilmişti. ve Fırat Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Ekin Ön ile konuştuk.

2010'DA BAŞVURU YAPILMIŞ ANCAK SONUÇ ALINAMAMIŞTI

Duruma ilişkin Evrensel'e konuşan Şahinkaya Köyü eski Muhtarı Feyzi Güvenç, 2010 yılında manastırın korunması ve restorasyonu için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu ancak yapıyla ilgili hiçbir şekilde koruma ve restorasyon çalışması yapılmadığını söyledi. Güvenç, "Bu yıkımın engellenmesi için tedbir alınmadığından adeta bu süreç hazırlanmıştır” dedi. Yıkımın asıl sorumlularının görevini yapmayan kurumlar olduğunu aktaran Güvenç “Korumada birinci derecede sorumlu olan başta Elazığ Belediyesi olmak üzere sorumlu kişi ve kurumların tespiti ve yasal soruşturmanın ivedilikle yapılması hususlarında Kültür Bakanlığının gerekli soruşturmaları yapması gerekmektedir” dedi.

"DEFİNECİLERİN KAZILARIYLA TAHRİP EDİLMİŞTİ"

Fotoğraf: Ekin Ön

Fırat Üniversitesi Mimarlık Bölümü restorasyon projesi dersi kapsamında Surp Kevork Manastırı'nda çalışmalar yapan Ekin Ön ise “Çalışmalarımıza şubat ayının son haftalarında sekiz kişilik grup olarak başladık. Yapıya ilk gittiğimizde etrafının tel örgülerle çevrilmiş olmasına rağmen hiçbir koruyucu önlem alınmadığını ve fiziksel etkilere açık olduğunu gördük. Yapının içine girdiğimizde, definecilerin kazılarıyla tahrip edildiğini gördük. Son yağışlarla ağırlaşmış üst döşeme, taşıyıcılarının kötü olduğu yerden çökmüştü” dedi.