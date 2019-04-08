Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul'un cenazesine ulaşıldı

Türkiye’de 10 ay hapis yattıktan sonra baskılar nedeniyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken boğulan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul’un cenazesine ulaşıldığı duyuruldu.

Katıldığı eylemler ve gizli tanık ifadelerinden dolayı 2017’de tutuklanarak 10 ay hapis yatan Mahir Mete Kul, 5 ay önce hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Yine siyasal nedenlerden ötürü Yunanistan’da bulunan annesi Ünzüle Araz’ın yanına Meriç Nehri üzerinden gitmek isteyen Mete Kul, botunun alabora olması sonucu kaybolmuştu.

Anne Ünzile Araz sosyal medya hesabından, 24 Mart’tan bu yana haber alınamayan Mahir Mete Kul’un cenazesine ulaşıldığını duyurdu: "Oğlum Evladım, Mahir Metem aramalar sonucu bulundu. Adli tıp kurumundan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız."

Oğlum Evladım, Mahir Metem aramalar sonucu bulundu. Adli tıp kurumundan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız.. — Ünzile Araz (@UnzileAraz) 8 Nisan 2019

Gazeteci Erk Acerer de anne Araz'ın cenazeyi teşhis ettiğini ve oğluna ait olduğunu doğruladığını duyurdu. Acerer'in Twitter paylaşımı şöyle:

Berk Ercan isimli tanığın yalan beyanları ile 10 ay hapis yatıp çıkınca baskılar sürdüğü için yurtdışına çıkmak isterken Meriç’te boğulan Mahir Mete Kul’un cenazesine ulaşıldı. Anne Ünzile Aras teşhis etti. Üniversiteli satranç şampiyonuydu.Bu ülkenin çocuklarına ne yaptınız siz? pic.twitter.com/jAJSNqBiYK — Erk Acarer (@eacarer) 8 Nisan 2019

Geçen günlerde anne Ünzüle Araz'ın aramalarda bulunan bir cesedi teşhis etmek için Alexandropoli kentine çağrıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mahir Mete Kul, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nın da şampiyonu olmuştu. (HABER MERKEZİ)