Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul toprağa verildi

Türkiye’de 10 ay hapis yattıktan sonra baskılar nedeniyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken boğulan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul düzenlenen törenle Atina Belediyesi 3. Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katıldığı eylemler ve gizli tanık ifadelerinden dolayı 2017’de tutuklanarak 10 ay hapis yatan Mahir Mete Kul, 5 ay önce hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Yine siyasal nedenlerden ötürü Yunanistan’da bulunan annesi Ünzüle Araz’ın yanına Meriç Nehri üzerinden gitmek isteyen Mete Kul, botunun alabora olması sonucu kaybolmuştu.

24 Mart’tan bu yana haber alınamayan Mahir Mete Kul'un cenazesine 8 Nisan'da ulaşılmıştı.

Fotoğraf: Serdar Değirmencioğlu

Anne Ünzile Araz sosyal medya hesabından, "Oğlum Evladım, Mahir Metem aramalar sonucu bulundu. Adli tıp kurumundan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız." diyerek oğlunun cansız bedeninin bulunduğunu duyurmuştu.

Oğlum Evladım, Mahir Metem aramalar sonucu bulundu. Adli tıp kurumundan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız.. — Ünzile Araz (@UnzileAraz) 8 Nisan 2019

Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mahir Mete Kul, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nın da şampiyonu olmuştu. (HABER MERKEZİ)