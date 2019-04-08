08 Nisan 2019 12:57
Son Güncellenme Tarihi: 12 Nisan 2019 19:12

Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul toprağa verildi

10 ay hapis yattıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken boğulan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul toprağa verildi.

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Meriç Nehri'nde boğulan Mahir Mete Kul toprağa verildi

Mahir Mete Kul, 217 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nda şampiyon olmuştu. | Ekran görüntüsü, DHA'nın videosundan alınmıştır.

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    Türkiye’de 10 ay hapis yattıktan sonra baskılar nedeniyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışırken boğulan 22 yaşındaki Mahir Mete Kul düzenlenen törenle Atina Belediyesi 3. Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Katıldığı eylemler ve gizli tanık ifadelerinden dolayı 2017’de tutuklanarak 10 ay hapis yatan Mahir Mete Kul, 5 ay önce hakkında yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Yine siyasal nedenlerden ötürü Yunanistan’da bulunan annesi Ünzüle Araz’ın yanına Meriç Nehri üzerinden gitmek isteyen Mete Kul, botunun alabora olması sonucu kaybolmuştu. 

    24 Mart’tan bu yana haber alınamayan Mahir Mete Kul'un cenazesine 8 Nisan'da ulaşılmıştı.

    Fotoğraf: Serdar Değirmencioğlu

    Anne Ünzile Araz sosyal medya hesabından, "Oğlum Evladım, Mahir Metem aramalar sonucu bulundu. Adli tıp kurumundan teşhis işlemlerinden sonra cenazemizi alacağız." diyerek oğlunun cansız bedeninin bulunduğunu duyurmuştu.

    Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mahir Mete Kul, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası’nın da şampiyonu olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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