CHP’li Purçu'dan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü mesajı

CHP’nin Roman Milletvekili Özcan Purçu 8 Nisan Dünya Romanlar gününü kutlayarak “Bugünün amacı; Romanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, toplumun önyargılarının giderilmesine vesile olmak, farkındalık yaratmaktır” dedi.

Romanların son yüzyılda yerleşik hayata geçmeye çalışan, yeryüzünün kadim halklarından olduğunu vurgulayan Purçu; “ Yerleşik toplumlardan farklı bir yaşam tarzına sahip, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan, yüzlerce yıldır göçebelikle yarı-göçebelik arasında bir denge kurmaya çalışan, fakirliklerine, yoksulluklarına, bütün sıkıntılarına rağmen, dünyanın gülen yüzü, renkli kültürü, en neşeli bir o kadarda hüzünlü insanlarıdır” dedi.

Adaleti, eşit yurttaşlığı, hiç kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından, inancından dolayı ötekileştirilmediği bir Türkiye’nin Romanların umudu ve geleceği olduğunu belirten Purçu şunları söyledi; “Bende bir Roman Milletvekili olarak yapmış olduğum bu onurlu görevde Roman halkının sesi olmaya ve onların hakkını korumaya devam edeceğim. Bu vesileyle yaşadıkları coğrafyayı renkli kültürleriyle canlandıran, kültürel zenginlikleriyle katkılar sağlayan ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Romanların 8 Nisan dünya Romanlar günümüzü kutluyorum”

8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜNÜN KABUL EDİLİŞİ

Romanlar yüzlerce yıl önce çeşitli nedenlerle kendi vatanlarından ayrılarak, Avrupa topraklarına gelmeleriyle birlikte onlara yönelik yoğunlaşan ırkçılık ve ayrımcılık, Balkan Savaşı’ndan başlayarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda doruk noktasına ulaştı.

Nazi Almanya’sında yüz binlerce Roman, Nazilerin ölüm kamplarında 3 Ağustos 1944 tarihinde bir gün içinde can verdi. Kurtulanlar ise Avrupa’nın dört bir yanına dağıldı.

Bu büyük felaketten sonra Romanlar pek çok platformda bir araya geldi. 8 Nisan 1971`de, ayrımcılıkla mücadelede işbirliğini teşvik etmek, Romanların sorunlarını tartışmak üzere Uluslararası Roman Kongresi farklı ülkelerden gelen Romanlarla Londra’da ilk kez toplandı. 1990 yılında düzenlenen 4. Uluslararası Roman Kongresi’nde de 8 Nisan tarihi "Dünya Romanlar Günü” olarak kabul edilip 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından soykırıma uğrayan, sayısı tam olarak bilinmeyen Romanların anısına dünyanın her yerinde yaşayan Romanlara ithaf edildi.

O günden bu yana her yıl 8 Nisan Dünya Romanlar günü, Romanların ayrımcılığa karşı mücadelesini şekillendirmekte ve bu doğrultuda; “Barış, refah ve dayanışma için birlik!” anlayışıyla kutlanmaktadır. (HABER MERKEZİ)