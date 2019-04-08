Gebze Belediye Meclisi ilk toplantısını yarın (9 Nisan Salı) yapacak

Gebze Belediye Meclisi, ilk toplantısını yarın yapacak. Belediye Meclisi, birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçimi ve diğer gündem maddelerini tartışmak üzere Belediye Meclis Salonunda 9 Nisan 2019 Salı günü saat 17.00’de toplanacak.

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GEBZE'DE SEÇİMİ AKP ADAYI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KAZANDI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde AKP Adayı Zinnur Büyükgöz oyların yüzde 51,77'sini alarak belediye başkanı seçildi. CHP Adayı Recep Dursun ise yüzde 29,45'te kaldı. (HABER MERKEZİ)