08 Nisan 2019 12:29
Gebze Belediye Meclisi ilk toplantısını yarın (9 Nisan Salı) yapacak
31 Martta yapılan yerel seçim sonucunda oluşan Gebze Belediye Meclisi, ilk toplantısını 9 Nisan Salı günü yapacak.
Fotoğraf: Gebze Belediyesi
Gebze Belediye Meclisi, ilk toplantısını yarın yapacak. Belediye Meclisi, birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçimi ve diğer gündem maddelerini tartışmak üzere Belediye Meclis Salonunda 9 Nisan 2019 Salı günü saat 17.00’de toplanacak.
GEBZE'DE SEÇİMİ AKP ADAYI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KAZANDI
31 Mart'ta yapılan yerel seçimde AKP Adayı Zinnur Büyükgöz oyların yüzde 51,77'sini alarak belediye başkanı seçildi. CHP Adayı Recep Dursun ise yüzde 29,45'te kaldı. (HABER MERKEZİ)
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