İsveç’te emeklilerden iklim politikalarına karşı eylem

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in başkenti Stockholm’de Sol Parti ve Feminist İnisiyatif’in eski lideri Gudrun Schyman’ın girişimiyle “Özgür emekliler iklim için yürüyor” eylemi düzenlendi. Pazar günü gerçekleştirilen eyleme Schyman’ın yanı sıra İsveç eski Piskopozu KG Hammar, eski bakanlardan Kristina Persson ve Stockholm eski Emniyet Müdürü Gunno Gunnmo konuşmacı olarak katıldı.

"GENÇLERE NUTUK ATARAK DESTEK OLMAZ"

Eylemde ilk konuşmayı yapan Schyman, iklimin korunması için birçok ülkede sürdürülen mücadeleye emeklilerin de katılması düşüncesinin bir akşam yemeği sırasında arkadaşlarıyla yaptığı konuşma sırasında oluştuğunu söyledi.

Emeklilerin de iklim ve doğanın korunması için gençlerin verdikleri mücadeleye katılma sorumlulukları olduğunu hatırlatan Schyman, “Biz sadece nutuk atarak gençler bizim geleceğimiz diyemeyiz, bizler de sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz. Bu demokrasinin bir parçası olmak ve etkilemek için önemli” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"BİZ DE SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Schyman, yaşlı kuşakların seslerini yükseltmelerinin ve iklim için mücadele eden gençleri desteklemelerinin zamanı olduğunu belirtti. Daha önce sokaklara çıkanların şimdi de bir şeyler yaparak genç kuşaklarla aralarında köprü kurmaları ve politikacıları etkilemeleri gerektiğini söyleyen Schyman devamında şunları kaydetti: “Bizim geleceğe inancımız büyüktü ama biz gelişmelerin tüm geleceğimizi maceraya sürüklediğini görüyoruz. Biz gençler kadar özgürüz ve korkmamıza gerek yok. Tarihsel olarak Stockholm’de yürüdük ve taleplerimizi gündeme getirdik. Birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz. Daha önceleri uranyum kullanımı, nükleer santralleri ve nükleer silahlara karşı yürüdük”

İsveç’in güney ve kuzey illerinde yaşayan emeklilerin de katıldığı eylemde “Greta’yı destekle”, “Nükleer silahlara hayır” “İklim için özgür emekliler” gibi pankart ve dövizler taşındı.

Fotoğraf: Evrensel

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