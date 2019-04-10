10 Nisan 2019 14:20
Son Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2019 19:14

22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

22’nci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe'nin doğum gününde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

GÜNCELLENDİ
22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen törenle verildi. Celal Başlangıç, Elif Yılmaz, Faruk Bildirici, Fatih Polat, Gökçer Tahincioğlu, Mehveş Evin, Nazım Alpman, Semra Kardeşoğlu’dan oluşan jürinin belirlediği ödüller, 8 Ocak 1996’da polislerce işkencede öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe’nin doğum günü dolayısıyla bugün verildi.

    Sunuculuğunu Gazeteci Nazım Alpman’ın üstlendiği törene, Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ahmet Şık ve Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yazar Adnan Özyalçıner ve Cumartesi Annelerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

    "METİN GÖKTEPE'NİN YOLUNDA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

    Fotoğraf: Evrensel

    İlk olarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” davalarında gelinen noktayı “Baba-kızı birbirine düşürdüler” başlıklı haberle anlatarak jüri özel ödüllüne layık görülen Birgün gazetesinden Uğur Şahin, ödülünü Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen’in elinden aldı. Eşmen şunları söyledi:
    “Demokrasilerde basın özgürlüğü olmazsa olmazdır. Halkın haber alma hakkı için mücadele edenlere selam olsun.”

    Ödülünü alan Şahin ise Metin Göktepe'nin yolundan gazeteciliğe devam edeceğini söyledi.

    ÖDÜLÜ MESLEKTAŞLARI ADINA ALDILAR

    Fotoğraf: Evrensel

    Ardından 3. havalimanı inşaatındaki çalışma koşulları nedeniyle isyan ederek iş bırakan işçilerle şantiyede görüşerek yaptıkları haberle jüri özel ödülüne layık görülen Artı TV’den Fatma Yörür ve Özgür Söylemez ödüllerini aldı. Yörür ve Söylemez’e ödüllerini Doç. Dr. Ceren Sözeri verdi.

    “Metin Göktepe gazeteciliğinin çok çok önemli olduğu bugün burada olmaktan çok mutluyuz” diyerek sözlerine başlayan Sözeri, Söylemez ve Yörür’ün 3. Havalimanı eylemlerini takip eden ilk gazeteciler olduğunu belirtti.

    Özgür Söylemez, “İnşaat işçilerinin yanına gittiğimizde alana girmemiz için bize yardım ettiler, öncelikle ben onlara teşekkür ederim. Habercilik bir ekip işi ben Artı TV ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

    Fatma Yörür, “Metin Göktepe gazetecilik yaparken öldürüldü. Pek çok gazeteci de aynı şekilde. Ama insanlar gazetecilik yapmaktan vazgeçmedi” diyerek ödülü bütün meslektaşları adına aldığını belirtti. Özgür Söylemez de haberi yaparken kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

    Fotoğraf: Evrensel

    Yerel Gazetecilik Ödülünü “Princess Casinoda öldürülen Özbek kadının 1 Lari değeri yok mu?” başlıklı haberiyle Rize Nabız Gazetesinden Gençağa Karafazlı adına Evrensel Muhabiri Fırat Turgut, DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren’in elinde aldı. Eren ise şunları söyledi:

    “Mesleğimizin durumu ortada. Öncelikle cezaevinde bulunan meslektaşlarımızı selamlıyorum. Mesleğimizin durumu çok kötü. Metin Göktepe gazeteciliği hepimizin umudunu artırıyor. İyi ki doğdun Metin.”

    ÖDÜLÜ KATLEDİLEN GAZETECİLERE ADADI

    Fotoğraf: Evrensel

    Artı Gerçek Muhabiri Rıfat Doğan, “Cumartesi anneleri ve gazeteciler” isimli fotoğrafıyla değer görüldüğü Fotoğraf Ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto’nun elinden aldı.

    Olcayto, geçmişte gazeteciler üzerinde olan baskılara dikkat çekerek, “Bugün bakıyorum aynı şeyler. Gençler yine potansiyel tehlike, kadınlar yine aynı. Devlet şiddet gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    Rıfat Doğan, “Keşke bugün Metin Göktepe ile beraber çalışma fırsatım olsaydı. Ama o gerçeğin peşinden koşarken öldürüldü” diyerek ödülü gerçeğin peşinden koşarken katledilen ve cezaevinde olan meslektaşlarına adadı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Daha sonra Cumartesi Anneleri’nin 700. haftasında düzenlenen eylem sırasında polis saldırısını konu alan haberleriyle görüntülü haber ödülüne layık görülen Fox TV Muhabiri Sevgi Şahin ve Kameramanı Mustafa Soybaş da ödülünü TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş’un elinden aldı.

    ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER HATIRLATILDI

    6 Nisan’ın Öldürülen Gazeteciler Günü olduğunu hatırlatan Gökhan Durmuş, onlarca gazetecinin Türkiye’de öldürüldüğünü ifade etti. Durmuş, “Bugün 135 gazeteci cezaevinde” dedi.

    Sevgi Şahin, Metin Göktepe Ödülünü Cumartesi Anneleri haberiyle almanın onur verici olduğunu belirterek, ödülünü Fadime Göktepe ve Cumartesi Anneleri adına aldığını söyledi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Yazılı haber ödülünü ‘Zindaşti bombası’ başlıklı haberiyle kazanan Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Zehra Özdilek, ödülünü Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe’nin elinden aldı. Özdilek, “Metin Göktepe Ödüllerine layık görülmek benim için onur verici. Ödüle layık görüldüğümü duyunca Haber Merkezi Müdürümüz Murat Hantaş'a söyledim. Çok duygulandı. Çünkü Göktepe ile yakın arkadaşlarmış. Bu ödülü Türkiye şartlarında gazetecilik yapmaya çalışan meslektaşlarım adına alıyorum. Daha güzel yarınlar, dilerim bizimle olsun” dedi.

    Törenin sonunda Metin Göktepe’nin doğum günü pastası kesildi ve Haluk Çetin mini bir konser verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

    22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

    22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

    İyi ki doğdun Metin Göktepe!

    İyi ki doğdun Metin Göktepe!

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