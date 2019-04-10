22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri bugün veriliyor

Bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlara ödülleri, yine Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan'da düzenlenecek törenle verilecek.

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde bu yılki yarışmada Yazılı Haber Ödülü’nü, Cumhuriyet gazetesinde manşetten yayımlanan ‘Zindaşti bombası’ haberiyle Zehra Özdilek kazanmıştı. Haberde, eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin birlikte yemek yerken fotoğrafına yer veriliyor.

Görüntülü Haber Ödülü’nü ise Sevgi Şahin ve Mustafa Soybaş, Fox TV’de yayımlanan ve Cumartesi Anneleri’nin 700. haftasında düzenlenen eylem sırasındaki polis saldırısını konu alan haberleri ile kazanırken, Fotoğraf Ödülü de ‘Cumartesi anneleri ve gazeteciler’ başlıklı fotoğrafı ile Artı Gerçek internet sitesinden Rıfat Doğan’ın olmuştu.

Yerel Gazetecilik Ödülü’nü ‘Princess casinoda öldürülen Özbek kadının 1 Lari değeri yok mu?’ başlıklı haberiyle Rize Nabız Gazetesi’nden Gençağa Karafazlı kazanırken, bu yılki yarışmada iki jüri özel ödülü de verildi.

Artı TV’den Fatma Yörür ve Özgür Söylemez, mega proje 3. havalimanında çalışma koşulları nedeniyle isyan ederek iş bırakan işçilerle, şantiyede görüşerek yaptıkları haberle, BirGün gazetesinden Uğur Şahin de ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davalarında gelinen noktaya çarpıcı bir örnek oluşturan ‘Baba-kızı birbirine düşürdüler’ başlıkla haberle jüri özel ödüllerinin sahibi oldular.

Bu yılki yarışmada ödülleri Celal Başlangıç, Elif Yılmaz, Faruk Bildirici, Fatih Polat, Gökçer Tahincioğlu, Mehveş Evin, Nazım Alpman, Semra Kardeşoğlu’dan oluşan yarışma jürisi belirledi.

22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

BU YILKİ PROGRAM ŞÖYLE

Ödül Töreni - Haluk Çetin dinletisi - Kokteyl

Tarih: 10 Nisan 2019

Saat: 17.00

Yer: Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

Halide Edip Adıvar Mahallesi, Darülaceze Caddesi, 9/1-1 Şişli

(MEDYA SERVİSİ)