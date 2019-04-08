Kadir İnanır: Türkiye'nin yeniden çözüm sürecine gireceğine inanıyorum

Çözüm Süreci döneminde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Oyuncu Kadir İnanır, kendisiyle yapılan bir röportajda yeni bir çözüm sürecine girileceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. İnanır, "Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam" dedi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan sinema oyuncusu Kadir İnanır, seçim sonuçları ve çözüm sürecine dair görüşlerini paylaştı. Seçim sonuçlarını "halk barış mesajı verdi" olarak yorumlayan İnanır şunları söyledi: "En önemlisi, halk herkesi barışa, barışmaya davet etti. Gerilim istemiyor. Ekonomik huzur istiyor. Böyle olursa bütün sıkıntıları aşacağız demek istedi."

"BARIŞ OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ Kİ"

"Türkiye’nin yeniden bir çözüm sürecine gireceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "İnanıyorum. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah yine yanılmam." yanıtını veren İnanır şunları söyledi: "Barış olmazsa hiçbir şey olmaz ki... Barışın olmadığı yere yatırımcı ve turist gelmez. Barışın olmadığı yerde üretim olmaz. Bütün evler, yuvalar darmadağın olur. İşin, aşın olmadığı yerde cinayetler, boşanmalar başlar. İş bulamayan belki suça karışır, hırsızlık, arsızlık başlar. Yazılı hukuk kuralları bozulur, herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar. En fenalarından biri, ülkeden kaçışlar başlar. Şunu söylemek istiyorum: Göreceksiniz bu ülke çok zengin olacak. Ortadoğu’daki bütün enerji kaynakları Türkiye üzerinden geçecek. Geçtiği yerde bölge insanları iş bulacak. Huzur olduğu için yatırım gelecek. Bütün önemli fabrikalar coğrafyanın merkezi diye burayı seçecekler. Kaçanlar geri gelecek. Yurtdışına para kaçıranlar da paralarını geri getirecekler. Git Avrupa’nın şehirlerine, Türkiye’den kaçanlar birbirinin omzuna çarpıyor. Bu ülkeden utanmadan çok para kaçırdılar. Çoğunlukla bu ülkede vergiler dürüstçe ödenmedi. Vergisi ödenmeyen yerde devlet ne yapabilir? Önce vatandaş, vatandaşlık görevini yapacak. Paralarını kaçıranlar geri getirsin. Ayıp, bir tane iş yapıyorum, faturayı kesiyorum, o gün KDV’si kesiliyor. Biz enayi miyiz yani? Paraları yurtdışına kaçırmak ahlaksızlıktır. Vatanını seven adam mücadelesini burada verecek. Kimse ülkesini terk etmesin." (HABER MERKEZİ)

Turgut Kazan: İktidar seçim sonucunu fiilen geçersiz kılmak istiyor