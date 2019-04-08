YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yapmadı

Gazeteciler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e YSK binası önünde sorular yöneltti.

Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam." dedi.

Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" ifadelerini kullandı. (Ankara/AA)

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