08 Nisan 2019 10:36
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yapmadı
YSK Başkanı Sadi Güven, seçimler hakkında yargı süreci devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.
Fotoğraf: AA
Gazeteciler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e YSK binası önünde sorular yöneltti.
Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir açıklama yapmam." dedi.
Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" ifadelerini kullandı. (Ankara/AA)
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