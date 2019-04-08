Erdoğan seçime ilişkin konuştu, dolar/TL 5,71'e fırladı (8 Nisan 2019)

Cuma günü 5,5740'a kadar gerileyen dolar/TL sabahın ilk saatlerinde 5,6305 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatlerde avro/TL ise 6,3270 seviyesinden el değiştirdi. Ancak Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi İstanbul'da yeniden seçime gidilebileceğine yönelik açıklamaları sonrası sert yükselişe geçen dolar/TL 5,71 seviyesini gördü. Öte yandan Merkez Bankası bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi. Ayrıca 22 Mart'tan bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açıldı.

ERDOĞAN "13-14 BİN FARKLA KAZANDIM HAVASINA GİRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK" DEMİŞTİ

Seçimlerin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen İstanbul sonuçlarının kabul edilmemesi piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Güne 5,63 seviyesinden başlayan dolar/TL, Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine ilişkin açıklaması sonrası 5,7126 seviyesine fırladı. Aynı saatte avro/TL de yüzde 1,2 arttı.

Rusya seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşaknı Erdoğan, "Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur", "Geçmişte Yalova’da, Ağrı’da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika’da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Veyahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor" ve "Savcılıklara duyurular var o ayrı konu. Savcılıklar bunun da gereğini yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. YSK’ye gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. Her iki kanaldan bu yürütülecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan YSK'nin İstanbul kararı öncesi talimat gibi açıklama

MERKEZ BANKASINDAN SWAP VE İHALE ADIMI

Öte yandan Merkez Bankasından bugün iki hamle geldi. İlk olarak TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi. TCMB cuma günü ilgili piyasada TL faizini yüzde 25,50 olarak belirlemişti.

Ayrıca 22 Mart'tan bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açıldı. TCMB, 22 Mart'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yapmış ve o tarihten bu yana 11 iş gününde repo ihalesi açmamıştı.

BERAT ALBAYAK'IN "REFORM PAKETİ" AÇIKLAMASI DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Seçim sonrası devam eden belirsizlikler kur üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesi ve S-400 ve F35 ticaretine ilişkin gelişmeler de piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Ayrıca 10 Nisan Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı "reform paketi" takip edilecek. Yol haritasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim, yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından izlenecek.

Piyasalar ayrıca bu hafta ABD enflasyon verisi, ECB toplantısı sonrası yapılacak açıklamalar ve Fed toplantı tutanaklarını takip ediyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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