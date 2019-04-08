Atatürk Havalimanı işçi çıkaracak, devlet TAV'a tazminat ödeyecek

Atatürk Havalimanında yer hizmetleri veren TAV, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, yaklaşık 4 bin 500 çalışanın işine son verileceğini belirtti. İşten çıkarmalar nedeniyle ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının tutarının ise yaklaşık 204 milyon lira olduğu ifade edildi. Öte yandan devlet, TAV'a havalimanının sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle tazminat ödenecek.

TAV, Atatürk Havalimanının sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle oluşacak zararın tazmini için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Atatürk Havalimanı terminal binaları, otopark ve genel havacılık terminalinin işletme hakkı 3 Temmuz 2005’den başlamak üzere 2 Ocak 2021 yılına kadar toplam 15,5 yıllık süre için TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’ye aitti.

İKİ YILLIK TAZMİNAT ÖDENECEK

TAV, sözleşme süresi bitmeden ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanıyla ilgili zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şirket daha önce yaptığı açıklamasında, İstanbul Havalimanının kira sözleşmesi bitmeden önce açılması durumunda, çakışma döneminde oluşacak kâr kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin TAV tarafından bu sabah yapılan yeni açıklamada, “Atatürk Havalimanının sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir” denildi.

TAV, kâr kayıplarının tazminine ilişkin bilgilendirmenin beklendiğini duyururken, Atatürk Havalimanı için devletin TAV’a iki yıllık tazminat ödemesi bekleniyor.

YİNE BİR KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI SORUNU

TAV İcra Kurulu Başkanı Sani Şener Habertürk’ten Güntay Şimşek’e yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti:

"Biz zaten halka açık bir firmayız. DHMİ’ye ödediğimiz bir kira var. DHMİ bilançomuzu biliyor, çünkü ortağız. Bu kamu-özel sektör ortaklığı. Bizim kaybedeceğimiz parayı biliyorlar. Çalıştığımız konu detaylar. Bağımsız denetçi kurumlardan KPMG TAV adına, PWC ise DHMİ için bu çalışmaları yapıyor. Bitmesinin akabinde DHMİ ile helalleşmeye oturacağız. Biz DHMİ’ye kiranın önemli bir kısmını 2005 yılında zaten peşin ödemiştik. Onun için 2021 başına kadar olan işletme hakkımızla ilgili olarak geriye kalan bu 2 yıllık süre çok önemli.”

TAŞINMANIN DA BOŞ KAPASİTENİN DE FATURASI VATANDAŞA

Sözleşme süresi dolmadan taşınmanın bedeli olarak TAV’a yapılacak ödeme vatandaşın vergilerinden karşılanacak.

‘Devletin kasasından beş kuruş çıkmayacak’ denilerek yapılan havalimanı bundan sonra da vatandaşa fatura çıkaracak.

Zira havalimanını 25 yıl boyunca işletecek olan İGA’ya, ilk 12 yıl için 6.3 milyar avroluk yolcu garantisi verildi. Yıllık 100 milyon yolcu garantisi anlamına geliyor. Ve bu imkansız bir rakam olduğu için İGA’ya sürekli devlet bütçesinden ödeme yapılacak.

Şirketlere verilen ‘tazminat’, ‘yolcu garantisi’ üzerinden vatandaşa fatura çıkaran yeni havalimanı, kuruttuğu dereler, katlettiği çevre, kirlettiği deniz, işgal ettiği kıyılar ile doğaya da ağır darbe indirmesi ile eleştiriliyor. (EKONOMİ SERVİSİ)