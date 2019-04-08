08 Nisan 2019 10:01

Atatürk Havalimanı, 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Atatürk Havalimanı'nın terminal işletmecisi TAV, yaklaşık 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Atatürk Havalimanı, 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

Atatürk Havalimanı | Fotoğraf: DHA

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    Atatürk Havalimanı'nın terminal işletmecisi TAV, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaklaşık 4 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi. TAV, tüm ticari uçuşların İstanbul Havalimanı'na kaydırılması nedeniyle 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndaki faaliyetlerini son erdirmişti.

    İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından çalışanların durumu da netlik kazandı. Atatürk Havalimanı’nın terminal işletmecisi TAV, KAP'a yaptığı bildirimde, yaklaşık 4 bin 500 çalışanın işine son verileceğini belirtti. İşten çıkarmalar nedeniyle ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının tutarının ise yaklaşık 204 milyon lira olduğu ifade edildi.

    KAP'a yapılan bildiriminde şu bilgiler verildi:

    "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ("DHMİ") ile imzaladığı Kira Sözleşmesi uyarınca, 03.07.2005 tarihi saat 00.01'den başlamak ve 02.01.2021 tarihi saat 24.00'te sona ermek üzere, toplam 15,5 yıl süreyle Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar terminal binası, katlı otopark ile genel havacılık terminalini işletme hakkını haiz olan TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul")  tarafından işletilen Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşlar 6 Nisan 2019 tarihi saat 02:00 itibarıyla İstanbul Havalimanı'na transfer edilmiştir.

    22 Ocak 2013 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") tarafından Şirketimize gönderilen yazıda, İstanbul'un Avrupa yakasına yapılacak yeni havalimanının ("İstanbul Havalimanı") TAV İstanbul'un 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce hizmete açılması halinde, çakışma dönemine ilişkin şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceğinin ve kayıpların tespiti için bağımsız kuruluşlardan yararlanılabileceğinin ifade edildiğini duyurmuştuk.

    Atatürk Havalimanı'nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, Şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir.

    Şirketimiz uğrayacağımız kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklemektedir." (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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