Kars ve Bitlis'te eylem ve etkinlik yasağı

Kars ve Bitlis'te Valilik eylem ve etkinlikleri yasakladı. Valilikler tarafından yapılan açıklamaya göre her türlü eylem ve etkinlik, Kars'ta 12 gün, Bitlis'te ise 15 gün boyunca yasak.

Kars Valiliğinin konuya dair açıklaması şöyle: "31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri sonrası bazı kesimler tarafından seçim sonuçlarına gölge düşürmek, ilimizde kaos ortamı yaratmak, karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirmek ve gruplar arasında kavga, şiddet ortamı vb. ortamlar yaratmak amacıyla provokatif eylem, kanunsuz gösteri ve yürüyüş düzenleme, açık ve kapalı yer toplantıları düzenleme, yasadışı slogan atma, pankart açma, stant açma, sokak etkinliği, sokak şenliği vb. eylem ve etkinlikler düzenleyebilecekleri şeklinde istihbari bilgiler elde edilmiştir." denildi.

GEREKÇE: SEÇİM SONUÇLARI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elde edilen istihbari bilgiler çerçevesinde düzenlenebilecek olası eylem/etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebileceği, toplumun refah ve huzuru ile bağdaşmayacak nitelikte başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, hayatın genel akışının olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca ilimiz Mülki sınırları içerisinde (Coğrafi Alan) düzenlenebilecek her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması, stant açma, oturma eylemi, çadır kurma, sokak etkinliği, sokak şenliği vb. eylem/etkinlikler, Valilik Makamının 07/04/2019 tarih ve 2019/114 sayılı olurlarıyla; 08/04/2019 Pazartesi günü saat 07.00 ile 20/04/2019 Cumartesi günü saat 19.00 tarihleri arasında yasaklanmıştır."

BİTLİS'TE YASAK 15 GÜN SÜRECEK

Valilikten yapılan açıklamada, "yerel seçimler sonucunun açıklanmasıyla alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi için il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsil ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin, ilimiz genelinde tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 7 Nisan'dan itibaren 21 Nisan saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir." (HABER MERKEZİ)

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