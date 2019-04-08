08 Nisan 2019 08:41

Öykü Arin'e bu hafta yarı uyumlu nakil yapılacak

İlik nakli bekleyen ve tam uyumlu donör henüz bulunamayan Öykü Arin Yazıcı'ya annesinden yarı uyumlu nakil yapılacak. Donör arayışı sürüyor.

Öykü Arin'e bu hafta yarı uyumlu nakil yapılacak

Anne Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin Yazıcı | Fotoğraf: facebook.com/oykuarineumutol/

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    Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin’e Umut Ol Gönüllüleri ilik nakli bekleyen Öykü Arin'in son durumu ile ilgili açıklama yayınlandı. Henüz tam uyumlu donör bulunamayan ve hastalığının aciliyeti nedeniyle nakil gereken Öykü Arin'e annesi Eylem Şen'den yarı uyumlu nakil yapılacak. Nakil işleminin bu çarşamba günü yapılacağı ancak sonrası için tam uyumlu (10/10) nakil için uygun donör arayışının süreceği belirtildi.

    Löseminin çok özel bir türü ile mücadele eden (JMML mutasyonu PTPN11) minik Öykü'ye en geç nisan ayı ortalarına kadar kök hücre nakli yapılması gerektiği belirtilmişti. Kasım ayından itibaren büyük çabalara ve kamuoyu ilgisine rağmen gerek yurt içi gerek yurt dışında uygun donör bulunamadı. Tam uyumlu verici bulunamadığı için doktorlar, Anne Eylem Şen’den yarı uyumlu nakil yapılması kararını alındı.

    Öykü Arin için 10 Nisan Çarşamba günü anne Eylem Şen ‘den yarı uyumlu nakil süreci başlıyor. Anneden alınan kemik iliğinin iyileşme sürecine katkısı, nakil sürecini takip eden günlerde belli olacak.

    Naklin başarılı olması umuluyor fakat başarılı olmama olasılığı da var. Bu nedenle kampanya aynı şekilde devam edecek. Bundan sonraki aşamada yarı uyumlu nakil başarısız olduğu takdirde ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin’in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle 10/10 uyumlu donör arayışı sürecek

    Yapılan açıklamada Anne Eylem Şen ve Öykü Arin’e Umut Ol Gönüllüleri, "Öykü Arin'e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Ol, Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarır” kampanyasına desteğin devamını istedi. (HABER MERKEZİ)

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