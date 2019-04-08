Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı

Sakarya'da Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILARDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. (Sakarya/AA)