08 Nisan 2019 07:56

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi, 30 kişi yaralandı

Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

    • Paylaş

    Sakarya'da Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    YARALILARDAN 5'İNİN DURUMU AĞIR

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda temizlik çalışması yapıldı.

    Bu arada kazayı son anda fark eden soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

    Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. (Sakarya/AA)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Gaziantep Üniversitesi'nde çocuk istismarına karşı etkinlik
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Sandık, mücadele ve birlik sorunu

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Seçim sonrası

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir kez daha Venezuela üzerine

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 2

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA'in evrimi: En kolektiften en 'tek adam'a
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti
    YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti

    Cumhur İttifakı'nın 538 farkla önde gözüktüğü ve 2 bin 449 geçersiz oyun olduğu Muş’ta, HDP'nin oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

    Ankara adayı Mansur Yavaş bugün mazbatasını alıyor
    Ankara adayı Mansur Yavaş bugün mazbatasını alıyor

    Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş bugün mazbatasını alıyor. Yavaş Hacı Bayram Camii'nde "Haydi Bismillah, başlıyoruz" dedi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 8 Nisan 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 8 Nisan 2019 Pazartesi

    AKP'nin İstanbul seçimlerine dair bitmeyen itirazları, ekonomi gündemi ve yaklaşan 1 Mayıs, ABD destekli İsrail işgali ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    AKP, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını istedi
    AKP, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını istedi

    AKP, İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının yeniden sayılması, Büyükçekmece'de iptal edilmesi için YSK'ye başvuruda bulundu.

    Turgut Kazan: İktidar seçim sonucunu fiilen geçersiz kılmak istiyor
    Turgut Kazan: İktidar seçim sonucunu fiilen geçersiz kılmak istiyor

    İstanbul Barosu Eski Başkanı Turgut Kazan, AKP'nin İstanbul'daki seçimlere yaptığı itirazların sonuçları geçersiz kılmayı hedeflediğini vurguladı.

    Flormar direnişi, kadınların nasıl önderlik edebildiğini gösterdi
    Flormar direnişi, kadınların nasıl önderlik edebildiğini gösterdi

    Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz'le geçen ay sonlandırılan Flormar direnişini konuştuk.

    1 Mayıs saldırılara karşı birliği ve mücadeleyi büyütme günü olmalıdır
    1 Mayıs saldırılara karşı birliği ve mücadeleyi büyütme günü olmalıdır

    Emek Hareketinden sendika yöneticileri 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilere birlikte hareket etme, yaygın kutlamalar gerçekleştirme çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta: Perde Rize-Beşiktaş maçıyla kapanıyor
    Süper Lig'de 27'nci hafta: Perde Rize-Beşiktaş maçıyla kapanıyor
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi
    Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi
    Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor
    Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor
    Cehennemde bir fotoğrafçı: Francisco Boix
    Cehennemde bir fotoğrafçı: Francisco Boix
    Libya: Türkiye-Katar ittifakı ile Suud blokunun savaşı
    Libya: Türkiye-Katar ittifakı ile Suud blokunun savaşı

    Libya'da arkasında farklı uluslararası güçler olan hükümetlerin orduları karşı karşıya. Hafter'in ordusu, başkent Trablus'u kontrolüne almak istiyor.

    Memur-Sen'in TİS'te daha fazla ayrıcalık talebine tepki
    Memur-Sen'in TİS'te daha fazla ayrıcalık talebine tepki

    KESK ve Kamu-Sen, yetkisiz sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemesini isteyen Memur-Sen'e tepki gösterdi.

    "ABD’nin aşı krizi toplumdaki bölünmenin işareti"
    "ABD’nin aşı krizi toplumdaki bölünmenin işareti"

    Aşı karşıtlığı dünya genelinde artan bir sorun. Meghan O'Rourke, ABD'deki siyasi yapı ve bireyci anlayışın burada oynadığı role dikkat çekti.

    Mazbataların geciktirildiği Mardin'de iki genel müdür ataması yapıldı
    Mazbataların geciktirildiği Mardin'de iki genel müdür ataması yapıldı

    Mazbataların henüz verilmediği Mardin'de seçimden kısa bir zaman önce genel müdürlük atamaları yapıldı, imar planları kararları verildi.

    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: YSK'ye sesleniyorum, tarihi bir sorumluluğunuz var
    İmamoğlu: YSK'ye sesleniyorum, tarihi bir sorumluluğunuz var

    Ekrem İmamoğlu: "Geçersiz oyların yaklaşık 330 bine yakını yani yüzde 78'i sayılmış durumda. Aradaki fark 16 bin 380'dir"

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Üniversitesi profesörü cinsel saldırı suçundan tutuklandı
    Ankara Üniversitesi profesörü cinsel saldırı suçundan tutuklandı

    Ankara Üniversitesinde öğretim üyesi H.B., kendisine ait özel klinikte hekim Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklandı.

    Sıfır gümrükle soğan ithaline devam!
    Sıfır gümrükle soğan ithaline devam!

    Kuru soğan ithalatında “sıfır gümrük vergisi” uygulaması 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

    CHP Anadolu Ajansı için Meclis Araştırması istedi
    CHP Anadolu Ajansı için Meclis Araştırması istedi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anadolu Ajansı'nın yerel seçimlerde veri akışında aldığı tutum hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi.

    Saadet Partisi: Mardin Yeşilli’de ölülere de oy kullandırıldı
    Saadet Partisi: Mardin Yeşilli’de ölülere de oy kullandırıldı

    Mardin Yeşilli'de aralarında ölülerin de olduğu 204 kişinin yerine oy kullanıldığını iddia eden Saadet Partisi, itirazının sonucunu bekliyor.

    Sezai Temelli: Bütün ötekileştirmeye rağmen toplum yan yana geldi
    Sezai Temelli: Bütün ötekileştirmeye rağmen toplum yan yana geldi

    HDP’den seçilen belediye eş başkanları ile Diyarbakır'da bir araya gelen Sezai Temelli, "Ötekileştirmeye rağmen toplum yan yana geldi" dedi.

    Venezuela’da karşılıklı eylemler sürüyor: Maduro’dan diyalog çağrısı
    Venezuela’da karşılıklı eylemler sürüyor: Maduro’dan diyalog çağrısı

    Venezuela'da dış müdahaleye tepki ve Maduro'ya destek için üst üste 6. kez "antiemperyalist yürüyüş" düzenlendi. Muhalifler de eylemdeydi.

    Sudan’da "Yönetim istifa edene kadar" genel grev kararı
    Sudan’da "Yönetim istifa edene kadar" genel grev kararı

    Sudan'da dünkü hükümet karşıtı protestolarda 5 kişi hayatını kaybederken Sudan Meslek Odaları Birliği ülke genelinde genel grev ilan etti.

    Almanya’da eylemler: Kiralar düşürülsün, özel konutlar kamulaştırılsın
    Almanya’da eylemler: Kiralar düşürülsün, özel konutlar kamulaştırılsın

    Almanya’da 19 kentte on binlerce kişi yüksek kiralara ve emlak tekellerine karşı sokağa çıktı, özel konut tekellerinin kamulaştırılması talep edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltında işkence gören 3 kişi ile gazeteci Akbaş serbest bırakıldı
    Gözaltında işkence gören 3 kişi ile gazeteci Akbaş serbest bırakıldı

    Van Erciş'te adliye önünde seçim sayımını beklerken gözaltına alınan biri DBP ilçe yöneticisi 3 kişi ile Gazeteci Sercan Akbaş serbest bırakıldı.

    Annesiyle cezaevine konan 16 aylık Avşin bebeğin hastalığı ilerliyor
    Annesiyle cezaevine konan 16 aylık Avşin bebeğin hastalığı ilerliyor

    Hemanjiom hastası olan ve annesi Hülya Usanmaz ile birlikte cezaevine konan ve 16 aylık Avşin Usanmaz için yetkililere sorumluluk çağrısı yapılıyor.