Gaziantep Üniversitesi'nde çocuk istismarına karşı etkinlik

Gaziantep Üniversitesi'nde Çocuklar İçin Çal Derneği üyeleri çocuk istismarına karşı sanat yürüyüşü etkinliği düzenleyecek. "İstismara dur diyebilmek, üniversite öğrencileri olarak yaşanan bu olaylara tepki gösterebilmek için düzenlenecek etkinliğe 'Haykırıyoruz, çocuğa istismara Hayır' diyerek çağrı yapan dernek üyeleri Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gören tüm öğrencileri düzenlenecek sanat yürüyüşü etkinliğine davet etti.

Dernek il kordinatörü Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde okuyan Şûra Bulut, "Başta 5-6 kişi olarak bu etkinlik kararını aldık. Tüm üniversite öğrencilerini öğretim elemanlarını etkinliğimize destek vermesi; çocuk istismarına, çocuğa şiddete, tacize, tecavüze tepki göstermesi, tüm bu yaşanan olaylara dur diyebilmek için bekliyoruz" dedi.

Bulut, "Etkinliğimizi üniversite kampüsünde daha sonra Antep geneline yayarak Antep halkına burada olduğumuzu ve şiddete tacize tecavüze karşı durun diyebileceğiz" dedi.

Sanat yürüyüşü etkinliği 8 Nisan Pazartesi saat 12.30-13.00 saatlerinde Fen Edebiyat Fakültesinde başlayacak. (HABER MERKEZİ)