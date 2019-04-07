HDP Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 5 Nisan'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz ile birlikte gözaltına alınanlardan Barış Annesi Emine Özek ve Cemile Alyanak, emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Özek ve Alyanak'ı adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, HDP'li Eş Başkan Gündüz'ü ise tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Gündüz, hakimlikteki ifadesinin ardından "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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