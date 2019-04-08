Sesimi Duyan Yok Mu Derneği: Uyuşturucuyla gerçek bir mücadele yok

Barış ÖNCE

Mahmut ALTINTAŞ

Kocaeli

İzmit’te uyuşturucu ile mücadele eden Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, Türkiye’de uyuşturucu kullanımından dolayı her yıl yüzlerce kişinin öldüğüne dikkat çekerek uyuşturucuya karşı ciddi bir mücadele yürütülemediğini söyledi. Akbulut, uyuşturucuya karşı gerçekten bir mücadele olsaydı, her yerde rehabilitasyon merkezleri ve AMATEM’ler olması gerektiğini belirterek “Ama Kocaeli gibi bir büyükşehirde AMATEM yok” dedi. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sadece madde kullanımından kaynaklanmadığını satıcıların kendi aralarındaki rekabetten dolayı birbirlerini öldürmesinin sebebinin de uyuşturucu olduğunu vurgulayan Akbulut “Ancak bu ölümler kayıtlara uyuşturucu olarak değil de cinayet olarak geçiyor” dedi.

YOKSUL MAHALLELERDE DAHA ÇOK

Uyuşturucu kullanımının ve suç oranlarının yoksul mahallelerde daha çok olduğunu belirten Akbulut, “Suç oranlarının özelikle yoksul mahallelerde daha çok olmasının sebebi, önyargıdır. Özellikle devlet tarafından bu insanlara önyargı ile bakılması ve işsizlik en büyük problem. Bunun yanı sıra ötekileştirmede bu mahallelerde yaşayan insanları uyuşturucu kullanımına ve suça teşvik ediyor” dedi. İşsizliğin önlenmesi ve bu yoksul mahallelere yapılacak yatırımlarla uyuşturucu kullanımı ve suç oranın azalacağını belirten Akbulut, “Bunlar aslında giderilebilecek sorunlar, insanlara iş verilirse, mahalleye yatırımlar yapılıp refah seviyesi yükseltilirse bu sorunlar aşılabilir. Hükümet bu insanlara sahip çıkmıyor, çıkmış olsa daha iyi durumda olurlar. Bu insanlara düzgün bir iş verilmemiş, verilen iş yalnızca çöpçülük ve park bahçelerde bakım işi. Çocuklarımız ancak kendilerini gizleyerek bir yerlere gelmeye çalışıyor. Bu ötekileştirme sistematik olarak devam ediyor” dedi.

CİDDİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMÜYOR

Uyuşturucunun ülkeye rahat bir şekilde girebildiğine dikkat çeken Akbulut, “Sınırdan uyuşturucu nasıl ülkeye sokuluyor? Gümrük Müdürlüğünde yeterli personel yok. İçeriye giren tırlar, gemiler aranamıyor bunun için içeriye her türlü mal girebiliyor. Peki, araçların aranamamasının sebebi birilerinin aracılık etmesi mi yoksa? Bu akıllarda ciddi bir soru işareti bırakıyor. Örneğin, İranlı uyuşturucu baronu ile AKP eski milletvekili Burhan Kuzu nasıl yan yana gelip fotoğraf veriyor?” diye sordu. Uyuşturucuya karşı ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini yineleyen Akbulut, “Tam da bu konuda işsizliğin önüne geçerek, insanların refah seviyesini artırarak, eğitim sistemini düzelterek, insanları suça teşvik eden dizileri kaldırarak, insanların suç işlemesini ve uyuşturucu kullanımını engellenecektir. Uyuşturucuyla gerçekten bir mücadele olsaydı, her yerde rehabilitasyon merkezleri ve AMATEM’ler olurdu, Kocaeli’nde Rehabilitasyon Merkezi ve AMATEM yok. Bunun için 5 yıldır başta Kocaeli Valiliği olmak üzere tüm yetkililerle görüştüm ancak bir çalışmada bulunulmadı, sıcak bakmadılar. Ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlığının kurulması ve uyuşturucuyla ciddi bir mücadele verilmesi gerekmektedir” diye ekledi.

Uyuşturucu kullanımından dolayı hayatını kaybeden Murat Duman’ın, ismini vermek yeğeni ise, “Amcam Murat Doman 3 yıl önce hayatını kaybetti. Uyuşturucuyu mahalle dışından gelen satıcılardan temin ediyordu. Uyuşturucuyu temin ettiği şahıs ise yakalanamadı ve kim olduğu tespit edilmedi” dedi. Uyuşturucu ile mücadelenin yetersiz olduğuna değinen vatandaş, “İnsanlara hak ettiği değeri verip yaşama imkânlarının düzenlendiği zaman uyuşturucu ile mücadelede bayağı bir yol kat edilir” ifadelerini kullandı.