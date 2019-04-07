CHP'den Derince'de seçim sonuçlarına itiraz

Kocaeli Derince'de resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi bin 261 oyla kaybeden CHP'nin İlçe Belediye Başkanı Adayı Sertif Gökçe, ilçe ve il seçim kurullarınca reddedilen tüm sandıkların sayılması yönündeki itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.

Derince'de 31 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 40 bin 533 oy alan AKP İlçe Belediye Başkanı Adayı Zeki Aygün, belediye başkanlığına seçildi. 39 bin 272 oy alan CHP Derince Belediye Başkanı Adayı Sertif Gökçe ise geçersiz sayılan 3 bin 99 oy ile birlikte tüm sandıkların tekrar sayılması yönünde itirazda bulundu. Gökçe, hafta içinde ilçe ve il seçim kurullarınca reddedilen tüm sandıkların tekrar sayılması yönündeki itirazını bu kez YSK'ya taşıdı. Seçim kurullarının geçici olarak taşındığı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuna gelen Gökçe'ye, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti.

"300 SANDIĞIN 300'ÜNDE MADDİ HATA VAR"

Yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan CHP'li Gökçe, "Mücadelemiz 1 günlük değil, uzun vadelidir. Biz bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Halkın iradesine sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Derince'de 315 sabit, 2 de seyyar olmak üzere toplam 317 sandığımız var. Bizim 35 avukat arkadaşımız, 5- 6 gün süresince inceleme yaptılar. 300 sandığın 300'ünde maddi hata var. Yani hukuka, genelgeye, YSK'nın bütün teamüllerine uygun tutulmamış bu tutanaklar. Örneğin; 3 bin 100 geçersiz oy var. Kanun bu geçersiz oyların neden geçersiz olduğunu soruyor. Boş mu? Yanlış yere mi basılmış? Geçersiz olmasının sebebi ne? Bunların çoğunda sebep belirtilmemiş" dedi.

"HATA OLAN SANDIKLARIN TEKRAR SAYILMASINI İSTİYORUZ"

Derince'de yapılan seçimlerde usulsüz oy kullanıldığını iddia eden Sertif Gökçe, şunları söyledi:

"İkinci konu ise o ilçede oturmayan sandık başkanı, memur, polis gibi resmi görevliler eğer o ilçede oturmuyorsa orada oy kullanmaması gerekiyor. Sadece büyükşehir pusulası ile oy kullanması gerekiyor. Bizim tespit ettiğimiz şu ana kadar 400'ün üzerinde bu şekilde insan var. Yani Kartepe'de oturuyor, Derince'de görevli bir kişinin sadece büyükşehirde oy kullanması gerekiyor; ama Derince'de de kullanmış. Yine bir çok tutanakta maddi hatalar var. Toplam 377 kişinin oy kullandığı sandıkta tutanağa 390 yazılmış ya da 316 yazılmış. Toplamada, çıkarmada, çoğunda hata var. Biz yasal hakkımızı kullanarak bu sandıkların hepsinin tekrar sayılmasını istiyoruz. Çıkacak olan sonuca tabi ki hepimiz razı olacağız. Geçersiz oyların da sayılması gerekir; çünkü 3 bin 100 oy baktığımızda aradaki bin 200 oy farktan 3 kat fazla. Onun dışında aslında usulsüz oy kullanılmış. Bahsettiğimiz o memurların gerekmediği şekilde oy kullanması. Bu aslında seçimi yenileme sebebidir. Burada seçim yenilenmesi lazım; çünkü kullanmaması gereken kişiler oy kullanmış. Bunu ben değil, kanun söylüyor. YSK'nın bütün genelgeleri de bu yönde. Tabi burada il ve ilçe seçim kurulları reddetti. YSK'ya gönderdik. Her şeye rağmen hukukumuza güveniyoruz. İnşallah iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum."

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