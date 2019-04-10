Akbük Koyu'ndaki ağaç katliamıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T., eşi N.T. ve yanlarında çalışan M.T. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na 7 Nisan sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, şüphelilerin Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. olduğu belirlendi. İki şüpheli evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

KESİLEN AĞAÇLARIN YERİNE FİDAN DİKİLDİ

Akbük Sahili'ndeki ağaç katliamının izleri silinmesi için kesilen 30 ağacın hemen yanına 80 sığla ve 40 menengiç olmak üzere 120 fidan dikildi. (HABER MERKEZİ)

Akbük Koyu | Fotoğraf: DHA

Akbük Koyu | Fotoğraf: DHA