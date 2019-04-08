Akbük Koyu'ndaki ağaç katliamıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. gözaltına alındı. İki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda motorlu testere ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, S.T ve M.T ile birlikte bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na 7 Nisan sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, şüphelilerin Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. olduğu belirlendi. İki şüpheli evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi.

Ağaçların kesilmesi bölge halkının da tepkisine neden oldu. Öner Atlaş isimli yurttaş, "Yazıklar olsun. Cennetimiz Akbük'te bir taç gibi kıyıyı süsleyen, halkın gölgesinde oturup serinlediği güzelim ağaçları katledilmiş. Her kim ne amaçla yaptı, anlamak mümkün değil. Bunlar insan olamaz. Esefle kınıyorum. Çok üzgünüm" dedi. (HABER MERKEZİ)

Akbük Koyu | Fotoğraf: DHA

Akbük Koyu | Fotoğraf: DHA