Akbük Koyu'ndaki ağaç katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin Akbük Koyu'ndaki menengiç ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bölgede kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. gözaltına alındı. İki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda motorlu testere ele geçirildi.

Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Akbük Koyu'na dün (7 Nisan) sabah saatlerinde balık tutmaya gidenler, ağaçların kesildiğini fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Akbük Günübirlik Alanı'nda kalan koyda yapılan incelemede, yaklaşık 30 menengiç ağacının kesildiği belirlendi. Jandarma, ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Görüntülerden, şüphelilerin Akbük Koyu'nda kamp alanı işleten S.T. ve yanında çalışan M.T. olduğu belirlendi. İki şüpheli evlerine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.T. ile M.T.'nin evlerinde yapılan aramalarda, motorlu testere ele geçirildi. S.T. ve M.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Ağaçların kesilmesi bölge halkının da tepkisine neden oldu. Öner Atlaş isimli yurttaş, "Yazıklar olsun. Cennetimiz Akbük'te bir taç gibi kıyıyı süsleyen, halkın gölgesinde oturup serinlediği güzelim ağaçları katledilmiş. Her kim ne amaçla yaptı, anlamak mümkün değil. Bunlar insan olamaz. Esefle kınıyorum. Çok üzgünüm" dedi. (Muğla/DHA)

Akbük Koyu | Fotoğraf: DHA

Akbük Koyu | Fotoğraf: DHA