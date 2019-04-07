ORÇEV: Botanik parkın sökülmesi yanlıştı şehir hastanesi hepten yanlış

Ordu'da Botanik Park'ın bulunduğu alana yapılmak istenen şehir hastanesinin imar planı tartışmaları sürüyor. Ordu Valisinin "Şehir hastanesine ilişkin imar değişikliğine itiraz olmadı" açıklamasına ORÇEV’den itiraz geldi.

Ordu Doğal Çevreyi Koruma Derneği (ORÇEV) Başkanı Gül Ersan, şehir hastanesi imar planına itiraz ettiklerini ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlarının reddedildiğini belirtti. Ret yazısının da kendilerine Ordu Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden geldiğini belirterek şunları söyledi: Vali Seddar Yavuz, şehir hastanesinin yapımını sağlayacak imar değişikliği ile ilgili bir açıklama yaptı. İmar değişikliğine itiraz edenin olmadığını söyledi. Yapılan açıklamanın konumuzla ilgili bölümünde 'Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesinde 111 dönüm arazinin, 27.12.2018 tarihinde şehir hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılmıştır. Burasının vasfı daha önce farklıydı, vasfı değiştirildi ve Sağlık Bakanlığına tahsisini gerçekleştirdik. Arsa üzerinde şahıs arazileri vardı, Altınordu Belediyemiz burada İmar Kanununun 18. maddesini uygulamak sureti ile uygun bir yere nakledildi ve askı süresi bitti, itiraz olmadı ve kesinleşti’ ifadeleri yer aldı.

Ordu’da şehir hastanesi projesine itiraz

Ordu Çevre Derneği olarak Botanik Park’ın sökülmesine ve yerine şehir hastanesi yapılmasına her zaman karşı çıktıklarını vurgulayan Gül Ersan şunları söyledi: İmza kampanyaları düzenleyip basın açıklamaları yaptık. Şehir hastaneleriyle ilgili konunun uzmanlarını davet ederek bir panel düzenledik. İlan edilen imar değişikliğine itirazımızı da yaptık. Ancak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen 17.12.2018 tarihli yazıda itirazımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirildiği ve uygun bulunmayarak reddedildiği bildirildi. Vali Seddar Yavuz’un ve Ordu kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek, imar planına itiraz etmek için dilekçe vermemiş olsalar da şehir hastanesine karşı çıkan binlerce Ordulunun olduğunu bir kez daha açıklamak istedik. (HABER MERKEZİ)