AKP, İstanbul'un tamamında tüm oyların yeniden sayılmasını istedi

AKP, İstanbul'un tüm ilçelerinde oyların tamamının yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. YSK'nin 3 gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün Beyoğlu'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunduklarını belirterek bugün 38 ilçede daha aynı başvuruyu saat 17.00'ye kadar yapacaklarını duyurdu.

"İlçe ve büyükşehir belediyesi seçimlerindeki geçersiz oy sayılarındaki fark 40 bin civarında. Bu bana tuhaf geliyor" diyen Yavuz, "Genelde seçimlerde birinci bitiren parti adayında daha fazla geçersiz oy olur. Çoktan çok gider çünkü. Bu seçimlerde bizden gitmiş. E hani Ekrem bey öndeydi?" şeklinde konuştu.

"ARADAKİ FARK 16 BİN 442"

Seçim sonrası yaptığı "Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi" açıklamasıyla tanınan Yavuz, şu anda geçersiz oyların yüzde 70'inin sayıldığını, aradaki farkın 16 bin 442 olduğunu ifade etti. Yavuz kendi rakamlarına göre bu farkın 14 bine düştüğünü belirtti.

"USULSÜZ SANDIK BAŞKANLARI VAR"

Yavuz, "2017'den itibaren Büyükçekmece'de usülsüz seçmen kayıtları yapıldığını tespit ettik. İlçe nüfus müdürlüğünden 2 kişi tutuklu şu anda. Şaibe dediğimiz bu işte. Maltepe ilçesinde Mülki idarenin verdiği listenin dışında 642 kişi sandık başlarına veriliyor. Büyükçekmece'de de aynı şekilde 284 kişi dışarıdan sandık başlarına getiriliyor." dedi.

"BİRİLERİ BU İŞİ ÇOK ÖZEL PLANLAMIŞ"

Yavuz, "Hata değil organize bir usulsüzlük var. Birileri bu işi çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya ve çamura yatmaya çalışıyor" iddialarını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

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