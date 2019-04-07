AKP, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını istedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 31 Mart yerel seçimleri sonrası yaptığı itirazları bir üst aşamaya taşıdı. "Organize bir usulsüzlük var" diyen AKP, İstanbul'un 38 ilçesinde oyların tamamının yeniden sayılması, Büyükçekmece'de ise seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. YSK'nin 3 gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.

"38 İLÇEDE YENİDEN SAYILSIN" BAŞVURUSU

1 Nisan sabahından yani AKP'nin resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'u kaybettiğinin açıklandığı andan bu yana yürüttükleri "itiraz" sürecini hatırlatan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İtirazlarımız sonucu 4 ilçede tamamen, 2 ilçede de birer seçim kurulunda oyların tamamının sayımına karar verildi. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı istikametinde bir karar verildi. İlçe seçim kurulları kararına karşı, il seçim kuruluna gittik. İl seçim kurulu da bir karar verdi. ‘Tümü sayılsın’ demedi. Ancak, oy torbası açıldığında, ‘İçerisinde birtakım maddi usulsüzlük emareleri görürseniz tamamını sayın’ dedi. Ama bu karar bütün sandıklardaki oyların sayılması anlamına gelmiyor. Bunun üzerine Beyoğlu’daki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduk. Henüz karar çıkmadı. Kalan bütün ilçelere ilişkin, 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ye müracaat ediyoruz" dedi.

"Geçersiz oyların sayımı sonucu 4 bin 334 oyun AKP lehine yazıldığını söyleyen Yavuz, "İlçe belediye seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin geçersiz oyların sayısı 315 bin 593’tür. Fark 40 bin civarında. Bu bana tuhaf geliyor" ifadesini kullandı.

Yavuz, "Genelde seçimlerde birinci bitiren parti adayında daha fazla geçersiz oy olur. Çoktan çok gider çünkü. Bu seçimlerde bizden gitmiş. E hani Ekrem Bey öndeydi?" şeklinde konuştu.

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AKP'NİN "SANDIKTA HİLE" İDDİALARI

Yavuz, sandıkta hile yapıldığını öne sürerek şu iddiaları ortaya attı:

“AK Parti’nin oyu alınıyor, yüksek ise direkt CHP’ye yazılıyor, CHP’nin oyu başka küçük bir partiye kaydırılıyor, eğer AK Parti’nin oyu o sandıkta CHP’nin oyundan az ise o da direkt başka bir partiye kaydırılıyor. Bağımsızlara verilmiş tektük oy da alınıyor, AK Parti’ye yazılıyor, toplam sayısı değişmesin diye. Bu kadar ince bir işçiliği çıkartmak kolay mı? Biz, ‘Sandığın başında bir şeyler oldu ve bu sandığın başında en yetkili kişilerce bir şeyler yapılmış olabilir’ diyoruz. Bu önümüzdeki süreçte daha da netleşecek. En yetkili kişiler belirlenirken bu kadar usulsüzlük yapılmışsa, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılmış ise soruyorum: Bunun adı nedir? Sonuç, bunun adı şaibedir ama şöyle de diyebiliriz. Organize bir usulsüzlük ve bir suistimal var. Bunlar, hata ötesi şeylerdir. Nereye elimizi atsak gerçekten elimizde kalıyor. Araştırdıkça çok vahim tablo ve verilere ulaşıyoruz. Gerçekten birileri bu işi çok özel planlamış. Birileri de şimdi bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor, bu işin özeti budur. Ben, kişi ötesinde bir organize iş var bu işin içinde diyorum. Organize bir şey var bu işin içinde. Bu iş münferiden yapılmış iş gibi gelmiyor bana. Bakın bu işi YSK’ye yıkmayalım. YSK ve seçim kurulları da partilere yardımcı olmalıdır. Bu usûlsüzlükler ortaya çıksın, gerçek açıklansın. Kimse de töhmet altında kalmasın. Görelim bu işi kim yaptı ve kimler adına yaptı. Gayretimiz bunun içindir.”

AKP'NİN BÜYÜKÇEKMECE İDDİALARI NELER?

AKP, Büyükçekmece’de 2017'den itibaren usulsüz seçmen kaydı yapıldığını ve sandık başlarına dışarıdan kişilerin getirildiğini iddia ediyor.

“Usulsüz seçmen kaydı” ile ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğü, bu kapsamda İlçe Nüfus Müdürü dahil olmak üzere 2 kişinin tutuklu olduğu belirtiliyor. İlçede seçim görevlisi olarak atananlar arasında memur olmayanlar olduğu, ilçe dışından sandık görevlilerinin getirildiği iddia ediliyor. Yavuz'un iddiasına göre Büyükçekmece'de 284 kişi dışarıdan sandık başlarına getirildi.

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığının ilçedeki seçimin iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedilmişti.

Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akgün yüzde 50.34, eski İBB Başkanı, AKP'li Mevlüt Uysal ise yüzde 47.75 oy aldı.

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AKP'NİN MALTEPE İDDİALARI NELER?

AKP'li Yavuz, Maltepe ilçesinde ise mülki idarenin verdiği listenin dışında 642 kişinin sandık başlarına verildiğini öne sürüyor. Listede kamu görevlisi olmayanlar, il ve ilçe dışından olanlar, belediye işçisi olanlar, TSK'de hizmetli-görevli olduğu için görev yapamayacak olanlar bulunduğunu iddia eden Yavuz, "Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bir-iki kişi denk gelmiş, hayır... Bütün ilçelerde var ve önümde rakamlar da var ama sadece ilçe ilçe rakamlarıyla yetiniyorum ben şimdi. Sadece Maltepe ilçesinden 642 kişi, Büyükçekmece’den de 284 kişi böyle var. Bunların adı şaibe olmaz da ne olur?” diyor.

Maltepe'de CHP'li Ali Kılıç yüzde 52.74, AKP'li Ahmet Bayhan yüzde 42.87 oy topladı.

ÇELİK: YSK'YA TELKİN, TEHDİT SUÇTUR

Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar. Rahatsanız bu telaşın sebebi nedir? Yargı denetiminde yürüyen bu süreçle ilgili neden yüksek adrenalinle cevap vermek zorunda hissediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Sürecin patronu YSK'dır, sonuca onlar karar verecek" diyen Çelik, "YSK'ya telkin, tehdit içeren açıklamalar suçtur" diyerek CHP'nin YSK'yi tehdit ettiğini ileri sürdü. (HABER MERKEZİ)

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