Venezuela’da karşılıklı eylemler sürüyor: Maduro’dan diyalog çağrısı

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı eylemler düzenlendi. Üst üste 6. kez yapılan antiemperyalist yürüyüşte ABD’nin ülke yönetimine müdahale eden politikalarına tepki gösterildi, ABD yanlısı muhalefet kınandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bölge ülkelerine destek çağrısı yaparken muhalefete diyalog çağrısını yineledi.

Caracas’ta cumartesi günü yine hareketli geçti. İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) yanı sıra sendika ve kitle örgütlerinin desteği ile kentin birkaç noktasından harekete geçen Maduro destekçileri, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önündeki Urdaneta Bulvarı’ndaki miting alanına kadar yürüdü.

Maduro, burada yaptığı konuşmada, “Venezuela’nın iyiliği, geleceği için bir müzakere, diyalog ve anlaşma arayışı konusundaki gönüllülüğümü ve desteğini tekrarlıyorum.” dedi.

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Avrupa Birliği’nin de (AB) katılımı ile bir süre önce gerçekleştirilen toplantıya işaret eden Maduro, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e “Bu diyalog arayışında kolaylaştırıcı ve ara bulucu olmaları” için çağrı yaptı.

Maduro, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin Venezuela’ya karşı saldırgan tutumuna son vermesi için dünyadaki diğer devletlerden “ses çıkarmalarını” istedi.

“Venezuela halkı bu kadar nefreti ve saldırganlığı haketmiyor” diyen Maduro, ne kadar yaptırım uygulanırsa uygulansın galip geleceklerini vurguladı.

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN KOLOMBİYA VE ŞİLİ’YE TEPKİ

Bir süre önce yaşanan ve “sabotaj” olarak değerlendirdikleri 4 büyük elektrik kesintisine de değinen Maduro, ay sonuna doğru gerçekleşen son kesintiye ise Kolombiya ve Şili’den düzenlenen siber saldırıların neden olduğunu söyledi.

Maduro, elektrik kesintileri ve ardından ortaya çıkan şebeke suyu dağıtım problemleri ile mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi ve halktan sabırlı olmasını istedi.

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Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıca hükümet taraftarlarına, kitle örgütlerine ve kamudaki diğer teşkilatlara, yaşadıkları bölgelerde “barışı muhafaza etmek” için örgütlü olmaları çağrısı yaptı.

Bu arada mitingde hükümetin, Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) tarafından onaylanan kalkınma planı, ANC Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello tarafından Maduro’ya teslim edildi.

MUHALEFETİN MİTİNGİ

ABD destekli Guaido’nun “Özgürlük Operasyonu” adlı yeni sokak eylemleri planına destek veren muhalifler ise başkentin Sucre, Baruta, Libertador ve Chacao semtlerinden başlattıkları yürüyüşleri El Marques’deki mitingle noktaladı.

Guaido, yürüyüşün elektrik ve su kesintilerini protesto etmekten ziyade hükümetin gitmesi için düzenlendiğini ifade etti.

Guaido, çarşamba günü “Özgürlük Operasyonu”nun yeni safhasına geçeceklerini söyleyerek, muhalifleri yeniden ülke çapında gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Fotoğraf: Rafael Briceno Sierralta /AA

GUAIDO, BAKANIN SURİYE ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ

Venezuela’da “Colectivos” olarak bilinen hükümet destekçisi motorize grupları “terörist ve paramiliter” güçler olarak tanımlayan Guaido, bu grubun silahlı olduğunu ve başka türlü adlandırılamayacağını savundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın hafta içi gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini de eleştiren Guaido, “Suriye gibi soykırımcılarla bir araya gelerek bizi korkutabileceklerini sanıyorlar.” dedi.

Arreza ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Suriye savaşının terörizmle mücadele konusunda dünya halklarına örnek olduğunu” söylemiş ve Venezuela’nın “Suriye’nin direniş tecrübesinden alacağı dersler” bulunduğunu belirtmişti. (DIŞ HABERLER)

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