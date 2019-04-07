HDP: Loristan halkının acısını paylaşıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Loristan’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaptıkları yazılı açıklamada felaketten etkilenenlerin yanında olduklarını ifade etti.

Yapılan yazılı açıklamada, "İran Kürdistanı’nın Loristan Eyaleti’nde yaşanan sel felaketinden dolayı resmi kaynaklara göre yaşamını yitirenlerin sayısının 70’i bulduğu ve yaralı sayısının 768’e ulaştığı bilgisini büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz” denilen açıklamada, “Onlarca köyün sular altında kaldığına dair gelen yerel kaynaklı bilgiler dikkate alındığında, ağır bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyor, yaşanan felaketten ötürü geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca şu mesajlar yer aldı:

"Her geçen gün daha ağır sonuçlarına tanık olduğumuz bu sel felaketi, aynı zamanda büyük bir insani felakete dönüşmüştür. Loristan çevresinde bulunan yaklaşık 600 köyde temiz suya erişimin bulunmadığı, dolayısıyla salgın hastalıkların ve buna bağlı ölüm vakalarının oluşma riskinin yüksekliği göz önüne alındığında, bölgeye acilen uluslararası insani yardım programının başlatılması gerektiği açıktır. HDP olarak, İran Kürdistanı’nda halkların karşılaştığı bu insani felaket karşısında yanlarında olacağımızı ve yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden gelen desteği sağlamak istediğimizi belirtiyoruz. Uluslararası ve yerel kurumlara, bu insani felaket karşısında işbirliğine hazır olduğumuzu vurgulayarak ifade ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)