Binali Yıldırım ve TCDD eski yöneticilerine suç duyurusu

1999 depremi sonrası İstanbul’da TCDD’ye ait lojman ve istasyon binalarının güçlendirilmesi projesini hazırlayan inşaat mühendisi Tuna Çakıcı, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AKP Erzincan Milletvekili ve dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile eski TCDD yöneticileri hakkında evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre depremden sonra İstanbul’da TCDD’ye ait lojman ve istasyon binalarının güçlendirilmesi projesini hazırlayan inşaat mühendisi Tuna Çakıcı, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve AKP Erzincan Milletvekili ve dönemin TCDD Genel müdürü Süleyman Karaman ile eski TCDD yöneticileri Erol İnal ve Hayri Varinli hakkında evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, zimmet suçlarından 28 Mart tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

TİM İnşaat adlı şirketin sahibi olan Tuna Çakıcı, TCDD binalarında deprem güçlendirmesinin şartnamelere uygun yapılmadığını, proje sorumlusu olarak onayı olmadan müteahhitlere ödeme yapıldığını, bunlara karşı çıktığı için kendisinin devre dışı bırakılarak şirketinin iflasa sürüklendiğini öne sürdü. Tuna Çakıcı sorumlusu olduğu projelerde kendisinin onayı alınmadan, kullanılmayan tonlarca beton ve demirin parasının müteahhitlere ödendiğini ifade ediyor. Çakıcı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birçok okulun güçlendirme projesinin de şartnamelere uygun yapılmadığını, İstanbulluların tehlikede olduğunu vurguluyor. (HABER MERKEZİ)