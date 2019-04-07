07 Nisan 2019 08:10

Binali Yıldırım ve TCDD eski yöneticilerine suç duyurusu

İnşaat mühendisi Tuna Çakıcı, Binali Yıldırım ve TCDD eski yöneticileri hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Binali Yıldırım ve TCDD eski yöneticilerine suç duyurusu

Fotoğraf: Can Erok/DHA

    • Paylaş

    1999 depremi sonrası İstanbul’da TCDD’ye ait lojman ve istasyon binalarının güçlendirilmesi projesini hazırlayan inşaat mühendisi Tuna Çakıcı, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AKP Erzincan Milletvekili ve dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile eski TCDD yöneticileri hakkında evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    sol.org.tr'de yer alan habere göre depremden sonra İstanbul’da TCDD’ye ait lojman ve istasyon binalarının güçlendirilmesi projesini hazırlayan inşaat mühendisi Tuna Çakıcı, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve AKP Erzincan Milletvekili ve dönemin TCDD Genel müdürü Süleyman Karaman ile eski TCDD yöneticileri Erol İnal ve Hayri Varinli hakkında evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, zimmet suçlarından 28 Mart tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

    TİM İnşaat adlı şirketin sahibi olan Tuna Çakıcı, TCDD binalarında deprem güçlendirmesinin şartnamelere uygun yapılmadığını, proje sorumlusu olarak onayı olmadan müteahhitlere ödeme yapıldığını, bunlara karşı çıktığı için kendisinin devre dışı bırakılarak şirketinin iflasa sürüklendiğini öne sürdü. Tuna Çakıcı sorumlusu olduğu projelerde kendisinin onayı alınmadan, kullanılmayan tonlarca beton ve demirin parasının müteahhitlere ödendiğini ifade ediyor. Çakıcı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birçok okulun güçlendirme projesinin de şartnamelere uygun yapılmadığını, İstanbulluların tehlikede olduğunu vurguluyor. (HABER MERKEZİ)

    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Şişli'de yaşanan zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı
    SONRAKİ HABER

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde "Mezopotamya Su Forumu"
    YAZARLAR
    Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    AKP'ye kim oy kaybettirdi?

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Seçimin asıl kaybedeni: Kaybetmeyi kabule meyil

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    İradesini millileştirenler…

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Çal Dağı’nın yaşam çığlığı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    İki arada

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Topal ördek" meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Yoksulluğun epigenetik izleri

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Değişim yılları ve Banker Bilo
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kale Kayış işçileri: Ya ölmeye razı olacağız ya da hakkımızı alacağız
    Kale Kayış işçileri: Ya ölmeye razı olacağız ya da hakkımızı alacağız

    Direnişteki Kale Kayış işçileri, sendikaları Petrol- İş Trakya Şubesiyle Silivri'de basın açıklaması yaptı.

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde "Mezopotamya Su Forumu"
    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde "Mezopotamya Su Forumu"

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde gerçekleştirilen "Mezopotamya Su Forumu"nda bölgede ve dünyadaki su sorunu tartışılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    Cinsel istismara çözüm için sağlık, yargı, eğitim bir arada çalışmalı
    Cinsel istismara çözüm için sağlık, yargı, eğitim bir arada çalışmalı

    Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Çalıştayı sonuç raporunu Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneğinden Nahide Doğrucan ile konuştuk.

    ‘AB demokrasisi’nde hak aramak kriminalize ediliyor
    ‘AB demokrasisi’nde hak aramak kriminalize ediliyor

    Avrupa'nın gündeminde bu hafta 'Sarı Yelekliler'e yönelik baskı, İngiltere'deki bıçaklı kavgalar ve Brunei Sultanlığı ile ekonomik ilişkiler vardı.

    Baron Haussman ve yerel seçimden fazlası… Kayseri’de bir eşik aşıldı
    Baron Haussman ve yerel seçimden fazlası… Kayseri’de bir eşik aşıldı

    Yakup Aslandoğan, Kayseri yerel seçim sürecini ve sonuçlarını yazdı: Bir eşik aşıldı Kayseri’de.

    Yerel seçim, tercih ve meşruiyet
    Yerel seçim, tercih ve meşruiyet

    Akademisyen Neval Oğan Balkız, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının gösterdiklerini yazdı.

    TRT, YSK'ye sayımları canlı yayınlama başvurusu yaptı
    TRT, YSK'ye sayımları canlı yayınlama başvurusu yaptı

    TRT'den sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yapıldı.

    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Osman Bozkurt: Seçki, günümüz Romen şiirinin yansıtıcısı olsun istedim
    Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi
    Gazeteci Zehra Doğan'a Londra'da "İfade Özgürlüğü Ödülü" verildi
    Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor
    Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor
    Cehennemde bir fotoğrafçı: Francisco Boix
    Cehennemde bir fotoğrafçı: Francisco Boix
    İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı
    İstanbul Film Festivali'nin galası yapıldı
    Yönetmen Sefa Öztürk, ilk filmi 'Güven'i anlattı
    Yönetmen Sefa Öztürk, ilk filmi 'Güven'i anlattı
    GÜNCELLENDİ
    Tekel işçilerine dokuz yıl sonra ceza davası açıldı
    Tekel işçilerine dokuz yıl sonra ceza davası açıldı

    2010 yılında Ankara Kızılay Meydanı’nda yaklaşık üç ay eylem yapan Tekel işçilerine, dokuz yıl sonra ceza davası açıldı.

    Yunanistan'da mültecilere polis saldırdı
    Yunanistan'da mültecilere polis saldırdı

    Diavata kampından Kuzey Makedonya sınırına hareket etmek isteyen 500 kadar mülteciye polis saldırdı.

    Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması
    Bölgedeki 289 emek ve meslek örgütünden açlık grevleri açıklaması

    Açlık grevleri gündemiyle bir araya gelen emek ve meslek örgütleri "Ölüme karşı yaşamı savunuyoruz" ortak açıklama yayımladı.

    Sırrı Sakık: İstanbul’daki hukukla Muş’taki hukuk farklı mı?
    Sırrı Sakık: İstanbul’daki hukukla Muş’taki hukuk farklı mı?

    HDP’nin Muş Belediye Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık seçim sonrası yaşananları Evrensel’e değerlendirdi: Niye sayımdan korkuyorlar?

    Sigaraya zam yapıldı | 11 liralık bir paket sigaranın 9,5 lirası vergi
    Sigaraya zam yapıldı | 11 liralık bir paket sigaranın 9,5 lirası vergi

    Sigarada paket başına 2 liralık zam yapıldı. Böylece, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi vergiye gidecek.

    Seçim kurullarından Cumhur İttifakına başka, muhalefete başka karar
    Seçim kurullarından Cumhur İttifakına başka, muhalefete başka karar

    Seçim kurulları itiraz süreçlerinde çifte standart uyguladı. Cumhur ittifakının itirazlarını kabul ederken muhalefetin itirazlarını reddetti. 

    Cumartesi Anneleri 732. haftada Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri 732. haftada Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri 732. haftada İHD önünde bir araya geldi, 1996’da kaybedilen Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu.

    Öldürülen Gazeteciler Günü'nde basın meslek örgütleri bir araya geldi
    Öldürülen Gazeteciler Günü'nde basın meslek örgütleri bir araya geldi

    Öldürülen Gazeteciler Günü’nde basın meslek örgütü temsilcileri bir araya geldi. "Gazeteciliğin yapılmasını engelleme adına her şeyi yapıyorlar."

    İzmir Foça’daki cüruf alanında yine yangın çıktı
    İzmir Foça’daki cüruf alanında yine yangın çıktı

    Foça’daki cüruf alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. FOÇEP, cüruf alanının yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Cezaevinde bir ölüm daha: Mahsum Pamay yaşamına son verdi
    Cezaevinde bir ölüm daha: Mahsum Pamay yaşamına son verdi

    Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Mahsum Pamay, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto için yaşamına son verdi.

    Cezaevindeki Baluken hakkında SEGBİS odasına zorla getirilme kararı
    Cezaevindeki Baluken hakkında SEGBİS odasına zorla getirilme kararı

    İdris Baluken'in avukatı Yalçındağ: Biz hukukçular, SEGBİS odasına zorla getirilme uygulamasıyla ilk defa HDP'li milletvekilleriyle tanıştık.

    Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: Seçime itiraz kurallar zorlanarak yapılıyor
    Anayasa Hukukçusu Kaboğlu: Seçime itiraz kurallar zorlanarak yapılıyor

    Anayasa Hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve seçim sürecini sahada takip eden CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ile konuştuk.

    Beyoğlu’da yurttaşlar: Dur denmesi gerekiyordu, halk bunu yaptı
    Beyoğlu’da yurttaşlar: Dur denmesi gerekiyordu, halk bunu yaptı

    Beyoğlu’da yurttaşlar AKP’nin ötekileştiren söylemlerinin ve ekonominin seçim sonuçlarında etkili olduklarını vurguladı.

    Diyarbakırlı yurttaşlar: İşsizlik had safhada alternatifler üretilmeli
    Diyarbakırlı yurttaşlar: İşsizlik had safhada alternatifler üretilmeli

    Diyarbakırlı yurttaşlarla seçim sonuçlarını ve bundan sonra nasıl bir yönetim istediklerini konuştuk.

    Köylü sözünü sandıkta söyledi!
    Köylü sözünü sandıkta söyledi!

    İlaç, mazot, gübre, tohum ve yem gibi tarım ve hayvancılık üretiminin artan maliyetleri karşısında ezilen köylünün seçimdeki tercihi ne oldu?

    Adana'da CHP’li Zeydan Karalar'ı bekleyen sorunlar
    Adana'da CHP’li Zeydan Karalar'ı bekleyen sorunlar

    Adana'da seçim sonuçları neyi gösteriyor? Yerel yönetimi kazanan CHP'li Zeydan Karalar'ı nasıl bir süreç bekliyor?