07 Nisan 2019 07:40

Şişli'de yaşanan zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de halk otobüsleri ve bazı araçların karıştığı trafik kazasında yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de yaşanan zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı

Fotoğraf: Cemil Özdemir/DHA

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    Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

    AA'nın verdiği bilgiye göre Büyükdere Caddesi'nde seyreden Selami Ük yönetimindeki Beşiktaş-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce önündeki 3 otomobile, daha sonra yoldaki iki halk otobüsüne çarptı. Kazada, otobüs ve araçlardaki 24 kişi yaralandı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan bir otobüs sürücüsünü araçtan çıkarırken, kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. (HABER MERKEZİ)

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