Kelepçeli muayene tedaviyi engelliyor

Kırıkkale F Tipi Hapishanesinde kalan mahpuslar, kelepçeli muayene dayatması nedeniyle tedavilerinin engellendiğini söyledi. Tutuklular bunun yanında çok sayıda disiplin cezasıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Cezaevlerinden hak ihlali haberleri gelmeye devam ederken, Kırıkkale F Tipi Hapishanesinde kalan mahpuslar gazetemize mektup göndererek yaşadıkları hak ihlallerini anlattı. Uzun bir aradan sonra yayımların kendilerine verildiğini ancak bu kez de gelen yayımlar hakkında herhangi bir yasak, toplatma kararı yokken hapishane kurulları tarafından keyfi gerekçelerle engellendiğini söyleyen tutuklular bu şekilde yayım yasağının farklı şekillerde sürdürüldüğünü söyledi. Cezaevinde tedavi haklarının engellenmesinin de sürdüğünü ifade eden mahpuslar, “Hastaneye sevke gidenler, tek hücreli ring aracına takılarak götürülmüyor. Tek hücreli ring aracına denk gelmeyip de hastaneye gitmeyi başaranların da tedavisi kelepçeli muayene dayatmasıyla engelleniyor” dedi.

KELEPÇELİ MUAYENE DAYATMASI

Cihat Özdemir adlı tutuklunun 1 Ocak 2019 tarihinde Ankara Numune Hastanesine götürüldüğünü ancak kulak burun boğaz doktorunun kelepçeli muayene istemesi nedeniyle tedavi olmayı reddettiğini söyleyen mahpuslar, Özdemir’in tedavi olamadan hapishaneye geri döndüğünü anlattı. Mahpuslar, Sinan Akbayır’ın da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine göz sorunundan dolayı sevki yapıldığını, muayene sırasında kelepçenin açılmaması nedeniyle Akbayır’ın tedavi olmadan geri getirildiğini ifade etti.

KAMERAYA TEPKİ, CEZAYA DÖNÜYOR

Mahpuslar çok sayıda disiplin cezası aldıklarını da söyledi: “Sadık Sabancılar’a havalandırmaya takılan yaşam alanımızı gözetleyen, taciz amaçlı takılan kamerayı kapattığından dolayı 4 günlük hücre cezası verildi. Selçuk Çelik’e de ring aracında bulunan kamerayı kapattığından dolayı 2 günlük hücre cezası verildi.” Mahpusların ifadelerine göre cezaevinde iletişim cezaları da sıklıkla yaşanıyor. Buna göre Selçuk Çelik adlı mahpusun arkadaşına gönderdiği mektup, hapishane kurulu kararıyla “ceza infaz kurumlarında yaşanan birtakım uygulamaları örgütsel tepki sağlamaya çalıştığı” gerekçesiyle el konuldu. Zeynel Karabulut ve Sinan Akbayır’a da İHD tarafından gönderilen mektup kendilerine verilmedi, İHD’ye geri gönderildi.

‘AÇIK GÖRÜŞ ZAMANI DARALTILIYOR’

Yine mahpuslar açık ziyarete gelen ailelerin görüş saatinden çok önce hapishane yerleşkesine gelmesine rağmen görevlilerin içeriye almak için işlemlere geç başlaması nedeniyle görüşe geç getirildiğini, kapıdaki oyalamalarda görüş saatine dahil edilerek 1 saatlik görüş saatinin yarı yarıya düştüğünü ifade etti. Tutuklular bunların dışında yaşadıkları ihlalleri şöyle ifade etti: “Bunların yanında makineyle tıraş dayatması uygulaması, mektupların keyfi gerekçelerle engellenmesi, dilekçelerin işleme konulmaması, kantinlerde uzun zamandır birçok ürün bulunmamasına rağmen eksik olan ürünlerin giderilmemesi, çıkarılan yemeklerin kalitesiz olması ve az miktarda verilmesi gibi uygulamalar da devam edip gitmektedir.” (İstanbul/EVRENSEL)