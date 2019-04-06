3. Denizli Kitap Fuarı başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı, dün ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, her geçen yıl büyüyerek, önemli bir ihtiyacı gideren fuarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması’nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini verdi ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Fuar 14 Nisan’a kadar açık kalacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)