06 Nisan 2019 17:41
Yunanistan'da mültecilere polis saldırdı
Diavata kampından Kuzey Makedonya sınırına hareket etmek isteyen 500 kadar mülteciye polis saldırdı.
Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA
Sosyal medyada Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla, Selanik yakınlarındaki Diavata kampının dışına toplanan mültecilere polis saldırdı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar mültecinin Kuzey Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.
Olaylarda bazı çocukların da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği görüldü. (DIŞ HABERLER)
ETİKETLER: MülteciYunanistan
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